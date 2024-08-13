Непозволительная роскошь: за редчайшее авто футболиста просят почти ₽100 млн

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Maybach 57S ограниченной серии экс-игрока «Барселоны» продают в РФ за ₽99 млн

Редкая модель Maybach 57S в двухдверном кузове, выпущенная немецким ателье Xenatec ограниченной серией, выставлена на продажу на Авто.ру.

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ГИД ПО КАСКО

Продавец утверждает, что одним из бывших владельцев автомобиля был известный камерунский футболист, бывший игрок «Барселоны» Самюэль Это’о.

Maybach 57S
Maybach 57S

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Он заказал машину в 2010 году в черном цвете кузова с салоном, отделанным белой кожей и карбоновыми декоративными вставками. В списке оснащения заявлены топовая аудиосистема Bose, два телефона, столики для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке.

Maybach 57S
Maybach 57S

Под капотом стоит двигатель V12 объемом 6,0 л с двумя турбинами, мощностью 612 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод – задний.

Maybach 57S
Maybach 57S

Немецкое ателье Xenatec изначально планировало выпустить до 200 таких автомобилей, но в итоге ограничилось только восемью экземплярами. Именно этим фактом объясняется высокая цена – 99 млн рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:auto.ru
Количество просмотров 15
13.08.2024
Фото:auto.ru
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