Непозволительная роскошь: за редчайшее авто футболиста просят почти ₽100 млн

Maybach 57S ограниченной серии экс-игрока «Барселоны» продают в РФ за ₽99 млн

Редкая модель Maybach 57S в двухдверном кузове, выпущенная немецким ателье Xenatec ограниченной серией, выставлена на продажу на Авто.ру.

Продавец утверждает, что одним из бывших владельцев автомобиля был известный камерунский футболист, бывший игрок «Барселоны» Самюэль Это’о.

Maybach 57S

Он заказал машину в 2010 году в черном цвете кузова с салоном, отделанным белой кожей и карбоновыми декоративными вставками. В списке оснащения заявлены топовая аудиосистема Bose, два телефона, столики для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке.

Maybach 57S

Под капотом стоит двигатель V12 объемом 6,0 л с двумя турбинами, мощностью 612 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод – задний.

Maybach 57S

Немецкое ателье Xenatec изначально планировало выпустить до 200 таких автомобилей, но в итоге ограничилось только восемью экземплярами. Именно этим фактом объясняется высокая цена – 99 млн рублей.

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Источник: auto.ru