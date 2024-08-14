На этих машинах нельзя ездить из-за дефекта подушек безопасности — список

Ford и Mazda указали на риски у авто с отозванными подушками безопасности Takata

Автопроизводители Ford и Mazda предупредили автовладельцев о недопустимости использования автомобилей с установленными на них отозванными подушками безопасности Takata. Речь идет о более чем 457 тыс. машин.

В опубликованном Ford заявлении отмечается, что на дорогах по-прежнему огромное количество автомобилей с неисправными подушками безопасности. Рекомендация производителя «Не садись за руль» затрагивает порядка 765 тыс. машин по всему миру, в том числе 374,3 тыс. – в США.

Согласно отчетам компании, на этих автомобилях все еще установлены потенциально опасные подушки безопасности. Это такие модели, как Fusion и Edge, также в новых подушках безопасности нуждается Ford GT первого поколения.

Список моделей Ford, нуждающихся в отзыве:

подушки безопасности водителя и пассажира:

2004-2006 Ford Ranger

2005-2014 Ford Mustang

2005-2006 Ford GT

подушки безопасности пассажиров:

2006-2012 Ford Fusion / Mercury Milan / Lincoln MKX / Lincoln Zephyr

2007-2010 Ford Edge / Lincoln MKX

2007-2011 Ford Ranger

Согласно опубликованной рекомендации Mazda, в перечне указано примерно 83 тыс. авто в США.

Подушки безопасности водителя и пассажира:

Пикап 2004-2006 годов выпуска серии B

2003-2008 Mazda6

2006-2007 Mazda speed6

2004-2008 Mazda RX8

Подушки безопасности пассажиров:

Пикап серии B 2007-2009

2007-2012 Mazda CX-7

2007-2015 Mazda CX-9

2009-2013 Mazda6

2004-2006 Mazda MPV

2009-2011 Mazda RX8

Инциденту с отозванными подушками безопасности Takata уже более 10 лет, он начался в 2013 году, тогда было отозвано 3,6 млн автомобилей.

Ford и Mazda рекомендуют владельцам указанных автомобилей обратиться в дилерские центры для бесплатной замены подушек безопасности.

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Источник: motor1.com