На этих машинах нельзя ездить из-за дефекта подушек безопасности — список
Автопроизводители Ford и Mazda предупредили автовладельцев о недопустимости использования автомобилей с установленными на них отозванными подушками безопасности Takata. Речь идет о более чем 457 тыс. машин.
В опубликованном Ford заявлении отмечается, что на дорогах по-прежнему огромное количество автомобилей с неисправными подушками безопасности. Рекомендация производителя «Не садись за руль» затрагивает порядка 765 тыс. машин по всему миру, в том числе 374,3 тыс. – в США.
Согласно отчетам компании, на этих автомобилях все еще установлены потенциально опасные подушки безопасности. Это такие модели, как Fusion и Edge, также в новых подушках безопасности нуждается Ford GT первого поколения.
Список моделей Ford, нуждающихся в отзыве:
подушки безопасности водителя и пассажира:
- 2004-2006 Ford Ranger
- 2005-2014 Ford Mustang
- 2005-2006 Ford GT
подушки безопасности пассажиров:
- 2006-2012 Ford Fusion / Mercury Milan / Lincoln MKX / Lincoln Zephyr
- 2007-2010 Ford Edge / Lincoln MKX
- 2007-2011 Ford Ranger
Согласно опубликованной рекомендации Mazda, в перечне указано примерно 83 тыс. авто в США.
Подушки безопасности водителя и пассажира:
- Пикап 2004-2006 годов выпуска серии B
- 2003-2008 Mazda6
- 2006-2007 Mazda speed6
- 2004-2008 Mazda RX8
Подушки безопасности пассажиров:
- Пикап серии B 2007-2009
- 2007-2012 Mazda CX-7
- 2007-2015 Mazda CX-9
- 2009-2013 Mazda6
- 2004-2006 Mazda MPV
- 2009-2011 Mazda RX8
Инциденту с отозванными подушками безопасности Takata уже более 10 лет, он начался в 2013 году, тогда было отозвано 3,6 млн автомобилей.
Ford и Mazda рекомендуют владельцам указанных автомобилей обратиться в дилерские центры для бесплатной замены подушек безопасности.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: motor1.com