Популярный электроседан стал быстрее и дешевле после обновления: известны цены
Компания Zeekr 13 августа представила свою версию 007 2025 модельного года на пресс-конференции Evolution New Generation. Автомобиль получил мощный чип Nvidia Drive Orin-X и лидар, что улучшило возможности автономного вождения.
Также была модернизирована система экстренного торможения: максимальная скорость ее срабатывания выросла до 120 км/ч.
Автомобиль получил обновленный голосовой помощник Eva с ИИ, обновился цвет салона и дизайн колесных дисков.
Что касается техники, то седан получил фирменную тяговую батарею Golden Brick 2.0, время зарядки на 70% (с 10% до 80%) снизилось на 10,5 минут.
Уточняется, что теперь заднеприводный Zeekr 007 разгоняется до «сотни» за 5 с (ранее было 5,4 с), полноприводный – за 3,4 с вместо 3,5 с ранее. Мощность моторов осталась на прежнем уровне, запас хода составляет 616-688 км в версиях с тяговой батареей емкостью 75 кВт·ч и 770-780 км в версиях с тяговой батареей емкостью 100 кВт·ч.
При этом автомобиль подешевел на 2,8 тыс. долларов. Теперь в Китае его можно купить по цене от 29,4 до 42 тыс. долларов.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autohome.com.cn, Китайские автомобили