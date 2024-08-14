Популярный электроседан стал быстрее и дешевле после обновления: известны цены

В Китае дебютировал обновленный электромобиль Zeekr 007 2025

Компания Zeekr 13 августа представила свою версию 007 2025 модельного года на пресс-конференции Evolution New Generation. Автомобиль получил мощный чип Nvidia Drive Orin-X и лидар, что улучшило возможности автономного вождения.

Также была модернизирована система экстренного торможения: максимальная скорость ее срабатывания выросла до 120 км/ч.

Zeekr 007

Автомобиль получил обновленный голосовой помощник Eva с ИИ, обновился цвет салона и дизайн колесных дисков.

Что касается техники, то седан получил фирменную тяговую батарею Golden Brick 2.0, время зарядки на 70% (с 10% до 80%) снизилось на 10,5 минут.

Zeekr 007

Уточняется, что теперь заднеприводный Zeekr 007 разгоняется до «сотни» за 5 с (ранее было 5,4 с), полноприводный – за 3,4 с вместо 3,5 с ранее. Мощность моторов осталась на прежнем уровне, запас хода составляет 616-688 км в версиях с тяговой батареей емкостью 75 кВт·ч и 770-780 км в версиях с тяговой батареей емкостью 100 кВт·ч.

При этом автомобиль подешевел на 2,8 тыс. долларов. Теперь в Китае его можно купить по цене от 29,4 до 42 тыс. долларов.

Zeekr 007

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autohome.com.cn, Китайские автомобили