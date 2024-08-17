Эта процедура обойдется вам гораздо дешевле демонтажа радиатора — лайфхак

Автоэксперт Березин перечислил водителям способы чистки радиатора автомобиля

Функционал системы охлаждения двигателя автомобиля ухудшают забитые радиаторы, что в конечном итоге может привести к перегреву. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

«В некоторых автомобилях установлено до пяти радиаторов, которые могут располагаться один за другим, образуя своего рода теплопакет. Расстояние между ними, как правило, составляет не более 10 мм. Поэтому, если первый радиатор забит пылью, грязью, пухом, камнями или насекомыми, это сказывается на работе и теплопередаче всех остальных», – объяснил эксперт.

По словам Березина, одним из главных признаков засоренного радиатора является частое включение вентилятора, особенно в прохладную погоду. Чтобы тщательно очистить радиаторы, необходимо их демонтировать и промыть по отдельности. Это затратная процедура, поэтому ее лучше проводить вместе с заменой антифриза, когда система охлаждения тоже подвергается очистке, советует эксперт.

Чтобы сэкономить на очистке радиатора, можно воспользоваться неинвазивной мойкой, ее предлагают некоторые сервисы. Обычно эта процедура выходит в разы дешевле демонтажа, констатирует Березин. Кроме того, эксперт посоветовал установить защитную сетку в решетку радиатора или бампер.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Газета.Ru