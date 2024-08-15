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В России появилась достойная альтернатива Nissan X-Trail: цена вполне доступна

Дилер привез в Россию электрический кроссовер Nissan Ariya за ₽3,15 млн

Дилер привез в Россию по параллельным каналам электрический кроссовер Nissan Ariya. Автомобиль оснащен одним электродвигателем мощностью 218 л. с. Nissan Ariya предлагают за 3,15 млн рублей.

Nissan Ariya
Nissan Ariya
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Привод передний, запас хода электрокара – до 500 км (емкость тяговой батареи равна 90 кВт·ч). Размеры машины 4595×1850×1665 мм. По этим параметрам Nissan Ariya сравним с Nissan X-Trail, но колесная база у электромобиля больше: она равна 2775 мм против 2706 мм у X-Trail.

Интерьер Nissan Ariya
Интерьер Nissan Ariya

Проверенный турбомотор, АКП6, царский простор – новый кроссовер от 3 млн

Известно, что до своего ухода из России в 2022 году Nissan планировал официально продавать Ariya на нашем рынке, в 2020 году был оформлен соответствующий патент.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 6
15.08.2024
Фото:Nissan
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