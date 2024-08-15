В России появилась достойная альтернатива Nissan X-Trail: цена вполне доступна

Дилер привез в Россию электрический кроссовер Nissan Ariya за ₽3,15 млн

Дилер привез в Россию по параллельным каналам электрический кроссовер Nissan Ariya. Автомобиль оснащен одним электродвигателем мощностью 218 л. с. Nissan Ariya предлагают за 3,15 млн рублей.

Nissan Ariya

Привод передний, запас хода электрокара – до 500 км (емкость тяговой батареи равна 90 кВт·ч). Размеры машины 4595×1850×1665 мм. По этим параметрам Nissan Ariya сравним с Nissan X-Trail, но колесная база у электромобиля больше: она равна 2775 мм против 2706 мм у X-Trail.

Интерьер Nissan Ariya

Известно, что до своего ухода из России в 2022 году Nissan планировал официально продавать Ariya на нашем рынке, в 2020 году был оформлен соответствующий патент.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews