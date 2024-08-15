В России появилась достойная альтернатива Nissan X-Trail: цена вполне доступна
Дилер привез в Россию по параллельным каналам электрический кроссовер Nissan Ariya. Автомобиль оснащен одним электродвигателем мощностью 218 л. с. Nissan Ariya предлагают за 3,15 млн рублей.
Привод передний, запас хода электрокара – до 500 км (емкость тяговой батареи равна 90 кВт·ч). Размеры машины 4595×1850×1665 мм. По этим параметрам Nissan Ariya сравним с Nissan X-Trail, но колесная база у электромобиля больше: она равна 2775 мм против 2706 мм у X-Trail.
Известно, что до своего ухода из России в 2022 году Nissan планировал официально продавать Ariya на нашем рынке, в 2020 году был оформлен соответствующий патент.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews