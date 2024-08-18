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Geely Monjaro в Китае обновили. Что нового?

Кроссовер Geely Monjaro 2025 модельного года заметили в Китае с новым салоном

В Китае заметили обновлённый кроссовер Geely Monjaro 2025 модельного года с переработанным интерьером. Рестайлинговый автомобиль отличается новой хромированной решеткой радиатора с вертикальными ламелями и уникальным дизайном колесных дисков. Также появились два новых цвета кузова — голубой и зеленый.

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Текущий Geely Monjaro
Текущий Geely Monjaro

Внутри кроссовера сохранился привычный блок из двух экранов и цифровая приборная панель, но центральный тоннель значительно переработан. Селектор КПП стал компактнее, рядом с ним добавили переключатель режимов движения и блок физических кнопок. В передней части тоннеля расположилась скрытая ниша для хранения, а сзади предусмотрены места для смартфонов.

Решетка радиатора Geely Monjaro 2025 модельного года
Решетка радиатора Geely Monjaro 2025 модельного года

Альтернатива ушедшим Camry и Passat уже в продаже в России

В базовой комплектации Geely Monjaro 2025 года будет оснащен проекционным дисплеем. Габариты автомобиля остались прежними: длина — 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм, колёсная база — 2845 мм. Салон рассчитан на пять мест.

Салон Geely Monjaro 2025 модельного года
Салон Geely Monjaro 2025 модельного года

Модель будет доступна в двух вариантах: базовая версия с 2-литровым двигателем на 218 л.с., 7-ступенчатым роботом и с передним приводом, а также более мощная версия с тем же объёмом двигателя, но с 238 л.с., 8-ступенчатой АКП и возможностью полного привода.

В России текущая версия Geely Monjaro продаётся в трёх комплектациях, цены стартуют от 4 274 990 рублей.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

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Источник: «Китайские автомобили»

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Алексеева Елена
Фото:Geely/Weibo
Количество просмотров 8
18.08.2024
Фото:Geely/Weibo
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