Geely Monjaro в Китае обновили. Что нового?

Кроссовер Geely Monjaro 2025 модельного года заметили в Китае с новым салоном

В Китае заметили обновлённый кроссовер Geely Monjaro 2025 модельного года с переработанным интерьером. Рестайлинговый автомобиль отличается новой хромированной решеткой радиатора с вертикальными ламелями и уникальным дизайном колесных дисков. Также появились два новых цвета кузова — голубой и зеленый.

Текущий Geely Monjaro

Внутри кроссовера сохранился привычный блок из двух экранов и цифровая приборная панель, но центральный тоннель значительно переработан. Селектор КПП стал компактнее, рядом с ним добавили переключатель режимов движения и блок физических кнопок. В передней части тоннеля расположилась скрытая ниша для хранения, а сзади предусмотрены места для смартфонов.

Решетка радиатора Geely Monjaro 2025 модельного года

В базовой комплектации Geely Monjaro 2025 года будет оснащен проекционным дисплеем. Габариты автомобиля остались прежними: длина — 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм, колёсная база — 2845 мм. Салон рассчитан на пять мест.

Салон Geely Monjaro 2025 модельного года

Модель будет доступна в двух вариантах: базовая версия с 2-литровым двигателем на 218 л.с., 7-ступенчатым роботом и с передним приводом, а также более мощная версия с тем же объёмом двигателя, но с 238 л.с., 8-ступенчатой АКП и возможностью полного привода.

В России текущая версия Geely Monjaro продаётся в трёх комплектациях, цены стартуют от 4 274 990 рублей.

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Источник: «Китайские автомобили»