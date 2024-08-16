АО ВТБ Лизинг снижает цены на технику с пробегом

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АО ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на лизинг техники с пробегом.

Клиенты могут приобрести легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также спецтехнику и прицепы по сниженным ценам и с различными опциями финансирования. Предложение действует на технику популярных российских, китайских, японских, корейских и европейских марок в наличии, доступную для поставки уже завтра.

При оформлении подержанной техники в лизинг юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать оптимальные для себя авансовый и ежемесячный платежи, а также срок лизинга, чтобы комфортно распределить нагрузку на бюджет компании на весь период действия договора. Кроме того, клиентам доступны персональные сезонные графики платежей и налоговые преференции финансовой аренды. Компании могут сэкономить и вернуть на свой баланс до 40% от стоимости техники за счет снижения налогооблагаемого дохода и возврата НДС со всех лизинговых платежей.

Например, в рамках предложения АО ВТБ Лизинг можно приобрести внедорожник Haval F7 с пробегом за 2 212 380 рублей. В случае оформления лизинга на три года с авансом 20% ежемесячный платеж составит 73 906 рублей. Дополнительно клиент на ОСН сможет сэкономить более 1 млн рублей на налогах. Если же оформить в лизинг подержанный седельный тягач Sitrak C7H стоимостью 5 739 540 рублей с авансом 49%, ежемесячный платеж в течение семи лет составит 81 898 рублей, а экономия на налогах за весь срок лизинга достигнет 3,2 млн рублей.*

Вся подержанная техника проходит обязательную проверку юридической чистоты документов и доступна клиентам без долгих ожиданий, так как отгружается из собственных запасов АО ВТБ Лизинг. При наличии интересующего транспортного средства на складе в регионе поставки оно может быть выдано на следующий день после заключения сделки. В наличии легковые автомобили Chery, Geely, Haval, Lada, тягачи и самосвалы Sitrak, Shacman, FAW, КАМАЗ, коммерческий транспорт УАЗ, ГАЗ, Sollers, спецтехника XGMA, Lonking, прицепы Тонар, Krone и другие востребованные российским бизнесом бренды.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей и спецтехники с пробегом можно в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчеты. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на общей системе налогообложения (ОСН). Для получения индивидуальных расчетов выгоды необходимо оставить заявку.

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