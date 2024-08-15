Выдыхаем: эксперт объяснил, почему цены на АИ-95 в России не вырастут
Цены на бензин в России в обозримом будущем не вырастут, несмотря на появившиеся в Сети прогнозы об их повышении. Таким мнением поделился специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Рассуждая о решении Правительства РФ продлить ограничение экспорта бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года, Вавилов назвал его вынужденной мерой государственного регулирования.
«Она призвана поддержать стабильность на топливном рынке в сложный период повышенного сезонного спроса на бензин, плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, перебоев в логистике на железной дороге и общего снижения объемов нефтедобычи при локальном повышении мировых цен на нефть», – объяснил эксперт.
Напомним, мера действовала с 1 марта по 31 августа текущего года, затем с 20 мая по 30 июля ее приостановили на фоне насыщения внутреннего рынка бензином. Но в конце июля цены на топливо начали расти, и в экспертном сообществе предположили, что уже в сентябре цена бензина достигнет 70 рублей за литр.
«Решение о продлении запрета очень своевременно. Теперь все ранее высказанные экспертные опасения повышения цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на АЗС страны в ближайшем будущем по меньшей мере не обоснованы», – убежден эксперт.
Вавилов констатирует, что в правительстве оперативно реагируют не только на текущие ситуации с ценовыми перекосами на товары, но и предпринимают необходимые и эффективные меры для их обнаружения на ранних этапах, чтобы не допустить негативного влияния на жизнь россиян.
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Источник: Прайм