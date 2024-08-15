Популярный у россиян кроссовер получил полный привод
Продажи кроссовера Haval F7 нового, второго поколения на рынке России стартуют 23 августа, цена новинки – от 2,7 млн рублей.
Кроссоверу одного из самых популярных брендов из Китая изменили дизайн. Автомобиль создан на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой. Под капотом кроссовера стоит двигатель мощностью в 150 л. с. в моноприводной версии и мощностью 192 л.с. – в полноприводной версии.
У F7 обновленная мультимедийная система с сенсорным дисплеем 14,6 дюйма и приборная панель диагональю 12,3 дюйма с проекционным дисплеем. В системы кроссовера интегрированы сервисы Яндекса.
Haval F7 Elite с турбомотором объемом 1,5 л, роботизированной коробкой передач и передним приводом стоит 2,699 млн. рублей. А версия с двигателем объемом 2,0 л и полным приводом оценивается в 3,099 млн рублей. Базовая стоимость Haval F7 Premium составляет 2,899 млн. рублей и 3,299 млн. рублей в версиях с двигателем объемом 1,5 л с передним приводом и мотором объемом 2,0 л с полным приводом соответственно.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: пресс-служба Haval
Отзывы о Haval F7 ()
симпатичный
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.