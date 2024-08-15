#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Популярный у россиян кроссовер получил полный привод

Стали известны российские цены на кроссовер Haval F7 нового поколения

Продажи кроссовера Haval F7 нового, второго поколения на рынке России стартуют 23 августа, цена новинки – от 2,7 млн рублей.

Кроссоверу одного из самых популярных брендов из Китая изменили дизайн. Автомобиль создан на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой. Под капотом кроссовера стоит двигатель мощностью в 150 л. с. в моноприводной версии и мощностью 192 л.с. – в полноприводной версии.

Haval F7
Haval F7

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

У F7 обновленная мультимедийная система с сенсорным дисплеем 14,6 дюйма и приборная панель диагональю 12,3 дюйма с проекционным дисплеем. В системы кроссовера интегрированы сервисы Яндекса.

Проверенный турбомотор, АКП6, царский простор – новый кроссовер от 3 млн

Haval F7 Elite с турбомотором объемом 1,5 л, роботизированной коробкой передач и передним приводом стоит 2,699 млн. рублей. А версия с двигателем объемом 2,0 л и полным приводом оценивается в 3,099 млн рублей. Базовая стоимость Haval F7 Premium составляет 2,899 млн. рублей и 3,299 млн. рублей в версиях с двигателем объемом 1,5 л с передним приводом и мотором объемом 2,0 л с полным приводом соответственно.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба Haval

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 4
15.08.2024
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval F7 ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

симпатичный

Недостатки:

Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке

Комментарий:

Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.

-5