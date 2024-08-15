Популярный у россиян кроссовер получил полный привод

Стали известны российские цены на кроссовер Haval F7 нового поколения

Продажи кроссовера Haval F7 нового, второго поколения на рынке России стартуют 23 августа, цена новинки – от 2,7 млн рублей.

Кроссоверу одного из самых популярных брендов из Китая изменили дизайн. Автомобиль создан на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой. Под капотом кроссовера стоит двигатель мощностью в 150 л. с. в моноприводной версии и мощностью 192 л.с. – в полноприводной версии.

Haval F7

У F7 обновленная мультимедийная система с сенсорным дисплеем 14,6 дюйма и приборная панель диагональю 12,3 дюйма с проекционным дисплеем. В системы кроссовера интегрированы сервисы Яндекса.

Haval F7 Elite с турбомотором объемом 1,5 л, роботизированной коробкой передач и передним приводом стоит 2,699 млн. рублей. А версия с двигателем объемом 2,0 л и полным приводом оценивается в 3,099 млн рублей. Базовая стоимость Haval F7 Premium составляет 2,899 млн. рублей и 3,299 млн. рублей в версиях с двигателем объемом 1,5 л с передним приводом и мотором объемом 2,0 л с полным приводом соответственно.

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Источник: пресс-служба Haval