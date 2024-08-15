VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами

Автокриминалист Шелков объяснил, как продают машины, использовавшиеся в такси

Недобросовестные продавцы при продаже автомобиля, использовавшегося в такси, подменяют номера VIN в объявлении, чтобы скрыть от покупателя историю машины. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По его словам, дельцы при продаже убеждают потенциального покупателя, что лицензия такси на автомобиль оформлялась только формально.

«По дорогим автомобилям, которые работали в тарифе Комфорт Плюс или Премиум, продавцы рассказывают покупателю, что машина фактически в такси не работала, но, наоборот, было уплачено много денег, чтобы получить лицензию только для того, чтобы иметь возможность ездить по выделенной полосе», — объясняет собеседник издания.

Шелков подчеркивает, что в платных отчетах об истории транспортного средства указан факт получения лицензии такси. При этом нечистые на руку продавцы могут указать в объявлении VIN-номер от похожего автомобиля, чтобы утаить его истинную историю. Эксперт рекомендует перед тем, как покупать машину, обязательно сверять VIN из объявления с нанесенным на кузов, а также указанным в ее документах.

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Источник: Газета.Ru