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VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами

Автокриминалист Шелков объяснил, как продают машины, использовавшиеся в такси

Недобросовестные продавцы при продаже автомобиля, использовавшегося в такси, подменяют номера VIN в объявлении, чтобы скрыть от покупателя историю машины. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

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По его словам, дельцы при продаже убеждают потенциального покупателя, что лицензия такси на автомобиль оформлялась только формально.

«По дорогим автомобилям, которые работали в тарифе Комфорт Плюс или Премиум, продавцы рассказывают покупателю, что машина фактически в такси не работала, но, наоборот, было уплачено много денег, чтобы получить лицензию только для того, чтобы иметь возможность ездить по выделенной полосе», — объясняет собеседник издания.

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Шелков подчеркивает, что в платных отчетах об истории транспортного средства указан факт получения лицензии такси. При этом нечистые на руку продавцы могут указать в объявлении VIN-номер от похожего автомобиля, чтобы утаить его истинную историю. Эксперт рекомендует перед тем, как покупать машину, обязательно сверять VIN из объявления с нанесенным на кузов, а также указанным в ее документах.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
15.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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