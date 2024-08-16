«Немцы» до сих пор востребованы у россиян — в фаворитах известный бренд

Volkswagen стал самым продаваемым среди немецких марок на вторичном рынке РФ

Бренд Volkswagen по итогам июля текущего года занял первое место среди всех немецких марок на вторичном рынке России. К такому выводу пришли эксперты автомобильной системы Pango Cars.

«Немецкие автопроизводители по-прежнему остаются привлекательными для российских автолюбителей на вторичном рынке за счет репутации производителей качественных и надежных автомобилей. Из-за отсутствия поставок новых авто дефицит этих брендов неминуем, следовательно, и ценообразование будет меняться», – рассказали в пресс-службе Pango Cars.

Отмечается, что на долю бренда пришлось 49% всех продаж в сегменте. На втором месте – Opel (24%), затем с небольшим отрывом идут Audi (10%), BMW (9%) и Mercedes-Benz (8%). В целом, «немцы» занимают порядка десятой части вторичного рынка – 12% от всего объема продаж.

Чаще всего машины из ФРГ с пробегом в июле покупали по цене от 500 тысяч до 1 млн рублей (доля 35%). Четверть автолюбителей приобретали транспортное средство от 1 млн до 1,5 млн рублей (26%). По 14% от продаж составили подержанные авто по цене до 500 тысяч рублей и свыше 2 млн рублей. Только десятая часть покупала машины на вторичке по цене от 1,5 млн до 2 млн рублей (11%).

Специалисты выяснили, что чаще всего покупали автомобили от немецкого автопрома с пробегом от 100 тысяч до 150 тысяч км (25%). Каждый пятый россиянин покупал машину с пробегом от 200 до 250 тысяч км (18%, еще 16% – с пробегом свыше 250 тысяч км. Автомобили с пробегом от 50 до 100 тысяч км составили 13% продаж, и только 5% пришлось на машины с пробегом до 50 тысяч км.

Традиционно, чаще всего россияне приобретают седаны (41%) и внедорожники (27%). Тройку по популярности из кузовов замыкают пятидверные хэтчбэки (18%).

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Источник: rg.ru