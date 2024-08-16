#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе: его поднимали краном
16 августа
Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе: его поднимали краном
Во Владимирской области перевернулся бензовоз
Интерьер Toyota Sequoia
16 августа
Самый выносливый внедорожник в мире теперь в России: сколько он стоит
В РФ появился в продаже большой внедорожник...
Скелет Omoda C5
16 августа
Раскрыты результаты краш-теста китайского кроссовера Omoda C5
Кроссовер Omoda C5 получил наивысшую оценку по...

В России резко уменьшилось количество угонов — статистика

МВД: в России почти на 30% за год снизилось количество угонов автомобилей

Общее количество зарегистрированных угонов транспортных средств на территории России сократилось за семь месяцев с начала 2024 года на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество краж автомобилей снизилось на 27,2%. Об этом сообщили в МВД РФ.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Согласно данным ведомства, общее количество ДТП на территории России сократилось на 0,8%, а количество пострадавших – на 2%. При этом стало меньше аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения – на 17,7%, число погибших сократилось на 25,4%, а получивших травмы различной степени тяжести – на 17,6%.

Крутой кроссовер по цене Гранты – 4 варианта

Уголовный кодекс РФ трактует термин угон как неправомерное завладение чужим транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а также самовольная поездка на нем. При этом завладение транспортным средством с целью разукомплектования и присвоения его частей в свою пользу или в пользу других лиц квалифицируется как хищение (кража).

Ранее в МВД РФ сообщили, что по итогам 2023 года в России зафиксировано более 1,74 млн дорожно-транспортных происшествий. Отмечается, что в официальную статистику включаются сведения только о ДТП, произошедших на дорогах общего пользования, в которых есть погибшие или пострадавшие.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
16.08.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0