В России резко уменьшилось количество угонов — статистика

МВД: в России почти на 30% за год снизилось количество угонов автомобилей

Общее количество зарегистрированных угонов транспортных средств на территории России сократилось за семь месяцев с начала 2024 года на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество краж автомобилей снизилось на 27,2%. Об этом сообщили в МВД РФ.

Согласно данным ведомства, общее количество ДТП на территории России сократилось на 0,8%, а количество пострадавших – на 2%. При этом стало меньше аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения – на 17,7%, число погибших сократилось на 25,4%, а получивших травмы различной степени тяжести – на 17,6%.

Уголовный кодекс РФ трактует термин угон как неправомерное завладение чужим транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а также самовольная поездка на нем. При этом завладение транспортным средством с целью разукомплектования и присвоения его частей в свою пользу или в пользу других лиц квалифицируется как хищение (кража).

Ранее в МВД РФ сообщили, что по итогам 2023 года в России зафиксировано более 1,74 млн дорожно-транспортных происшествий. Отмечается, что в официальную статистику включаются сведения только о ДТП, произошедших на дорогах общего пользования, в которых есть погибшие или пострадавшие.

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Источник: iz.ru