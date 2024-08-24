Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей

В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно оставлять детей одних в авто

Ребенок, оставленный в машине в теплую погоду, может быстро получить тепловой удар, предупреждают сотрудники Госавтоинспекции МВД России.

При возникновении теплового удара состояние ребенка может резко ухудшиться, а это может привести к потере сознания.

«Не стоит игнорировать правила безопасности даже при работающем кондиционере, так как дети могут запутаться в ремнях или попасть под механизм стеклоподъемника, что может иметь трагические последствия», – отметил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции полковник полиции Антон Белан.

Существует вероятность, что в автомобиль с запертым ребенком врежется другое транспортное средство. Или авто может быть эвакуировано с ребенком внутри, особенно если припарковано с нарушением. В таких случаях детей можно не заметить из-за тонированных стекол. Поэтому важно предотвращать такие ситуации.

Согласно пункту 12.8 ПДД, оставлять в автомобиле на время его стоянки ребенка младше семи лет без присутствия взрослого человека запрещено. Такие действия родителей могут быть квалифицированы по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), что может грозить наказанием вплоть до года лишения свободы.

Недавно на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о возможности покупки авто на маткапитал.

Источник: РИА Новости