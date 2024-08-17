Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?

Инспектор ГАИ перечислил причины, по которым россияне продают годовалые авто

В последние годы на российском вторичном рынке автомобилей наблюдается удивительная тенденция: огромное количество машин с минимальным пробегом, фактически новых, появляется в продаже.

Как сообщил инспектор ГАИ, значительная часть машин с небольшим пробегом на вторичном рынке попадает туда после ДТП. После косметического ремонта, который не всегда бывает качественным, такие автомобили выставляются на продажу, маскируя свое недавнее прошлое.

Многие автовладельцы, не сумевшие рассчитать свои силы при оформлении автокредита, вынуждены продавать свою новую машину. Не стоит забывать о роли перекупщиков, которые активно скупают новые машины с минимальным пробегом, чтобы перепродать их с наценкой. Многие салоны продают автомобили, которые использовались для тест-драйвов.

Таксопарки также часто продают автомобили с небольшим пробегом, но уже с признаками интенсивной эксплуатации. Это могут быть машины, у которых появились проблемы с двигателем или ходовой частью, или просто «уставшие» от интенсивной эксплуатации.

В некоторых случаях дилеры продают новые автомобили, которые не пользуются спросом на рынке, по ценам подержанных автомобилей. Это может быть связано с отсутствием определенных комплектаций или специфических моделей, которые не смогли найти своего покупателя.

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Источник: IXBT