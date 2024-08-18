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Этот новый японский внедорожник бросит вызов легендарному Land Cruiser

4 сентября Nissan представит новый Patrol 2025 с улучшенной силовой установкой

Мир внедорожников готовится к новой битве. Nissan готовится представить новое поколение легендарного Patrol, и по всем признакам, он будет готов бросить вызов самому Toyota Land Cruiser.

Nissan Patrol 2025
Nissan Patrol 2025
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Премьера запланирована на 4 сентября, и компания уже начала дразнить публику подробностями о грядущем автомобиле. Дизайн Patrol 2025 будет эволюцией предшественника, сохраняя свои внушительные габариты и пропорции, но с некоторыми ключевыми изменениями.

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Новый Patrol разделит с Infiniti QX80 лестничную раму, но отличится уникальным дизайном спереди и сзади. Фирменная решетка радиатора V-motion получит новую форму с вертикальными хромированными планками и современной сотовой структурой снизу. Задние фонари также будут уникальными, с вертикально расположенными блоками, соединенными с эмблемой Nissan через горизонтальные светодиодные полосы. Все эти изменения делают новый Patrol еще более стильным и современным.

Nissan Patrol 2025
Nissan Patrol 2025

Одним из ключевых изменений будет замена двигателя V8 текущего поколения на более эффективный V6. С большой долей вероятности, это будет 3,5-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, установленный в Infiniti QX80. Несмотря на меньшее количество цилиндров, Nissan обещает, что новый двигатель превзойдет своего предшественника в отношении мощности, динамики и экономичности.

Nissan Patrol 2025
Nissan Patrol 2025

Иван Эспиноза, глобальный руководитель по стратегии и планированию продуктов Nissan, сделал смелое заявление: новый Patrol будет «намного лучше» Land Cruiser. Эти слова вызывают серьезные интерес, так как Land Cruiser является бесспорным лидером в сегменте внедорожников.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 3
18.08.2024
Фото:Carscoops
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