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В Россию привезли новый кроссовер Toyota: от RAV4 он отличается только внешностью

Дилеры начали завозить в РФ новые Toyota Wildlander по цене от 4,59 млн рублей

На российском рынке появился новый игрок в сегменте кроссоверов – Toyota Wildlander. Это не просто очередной японский автомобиль, а китайский близнец популярного Toyota RAV4 пятого поколения. Производство Wildlander налажено на совместном предприятии GAC-Toyota с 2019 года, и только сейчас он добрался до российских автосалонов, попав сюда по схеме параллельного импорта.

Toyota Wildlander
Toyota Wildlander
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Wildlander получил оригинальную переднюю часть с уникальной светотехникой, которая придает ему более спортивный и динамичный вид. В остальном же автомобиль практически полностью повторяет RAV4.

Toyota Wildlander
Toyota Wildlander

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Российские дилеры предлагают Wildlander с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 171 л. с. Также доступна гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый двигатель с электрическим. Суммарная мощность агрегатов в этом случае составляет 222 л. с.

Автомобиль слегка крупнее стандартного RAV4: длина – 4665 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм. Колесная база составляет 2690 мм, а снаряженная масса – 1555 кг.

Интерьер Toyota Wildlander
Интерьер Toyota Wildlander

На классифайдах уже можно найти предложения по продаже Wildlander по цене от 4 590 000 рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Dongchedi
Количество просмотров 2
18.08.2024
Фото:Dongchedi
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