В Россию привезли новый кроссовер Toyota: от RAV4 он отличается только внешностью
На российском рынке появился новый игрок в сегменте кроссоверов – Toyota Wildlander. Это не просто очередной японский автомобиль, а китайский близнец популярного Toyota RAV4 пятого поколения. Производство Wildlander налажено на совместном предприятии GAC-Toyota с 2019 года, и только сейчас он добрался до российских автосалонов, попав сюда по схеме параллельного импорта.
Wildlander получил оригинальную переднюю часть с уникальной светотехникой, которая придает ему более спортивный и динамичный вид. В остальном же автомобиль практически полностью повторяет RAV4.
Российские дилеры предлагают Wildlander с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 171 л. с. Также доступна гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый двигатель с электрическим. Суммарная мощность агрегатов в этом случае составляет 222 л. с.
Автомобиль слегка крупнее стандартного RAV4: длина – 4665 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм. Колесная база составляет 2690 мм, а снаряженная масса – 1555 кг.
На классифайдах уже можно найти предложения по продаже Wildlander по цене от 4 590 000 рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews