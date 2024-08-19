Илон Маск высказался о передаче Кадырову Tesla Cybertruck
Глава американской компании Tesla Илон Маск опроверг в соцсети X (ранее – Twitter, запрещенный в России) сообщение о том, что он подарил электрокар Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову. 17 августа последний заявил, что Маск презентовал ему электромобиль, и он уже протестировал его.
Также глава Чечни заявил, что электромобиль передадут бойцам СВО, и пригласил Маска посетить Грозный.
На это сообщение отреагировал Маск, прокомментировав пост одного из пользователей соцсети, написавшего, что предприниматель поставил свой электромобиль «врагу США».
«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», – заявил Маск.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: страница Илона Маска в соцсети X