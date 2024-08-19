Илон Маск высказался о передаче Кадырову Tesla Cybertruck

Владелец Tesla Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни электрокар Cybertruck

Глава американской компании Tesla Илон Маск опроверг в соцсети X (ранее – Twitter, запрещенный в России) сообщение о том, что он подарил электрокар Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову. 17 августа последний заявил, что Маск презентовал ему электромобиль, и он уже протестировал его.

Также глава Чечни заявил, что электромобиль передадут бойцам СВО, и пригласил Маска посетить Грозный.

На это сообщение отреагировал Маск, прокомментировав пост одного из пользователей соцсети, написавшего, что предприниматель поставил свой электромобиль «врагу США».

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», – заявил Маск.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: страница Илона Маска в соцсети X