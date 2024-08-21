На заводе «Москвич» будут выпускать российский автомобиль
Во второй половине 2025 года на заводе «Москвич» планируется запуск производства автомобиля Атом. Об этом в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову сообщил коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве.
«В данный момент идет монтаж линии сварки и окраски – они будут отдельными. С точки зрения инженерии сложностей нет, что является успехом», – пояснил Златокрылец.
Он отметил, что электромобиль сделать проще, чем автомобиль с ДВС.
«Востребованность есть, и Москва заинтересована в экологически чистом транспорте. Они созданы под конкретное целевое использование и будут работать, например, в такси», – пояснил коммерческий директор завода «Москвич».
Пока «Москвич» выступает как технологический партнер для «Атома», обеспечивая технологическую составляющую, отладку и тестирование, отметил он.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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