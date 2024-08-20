Максим Златокрылец, «Москвич»: Сделаем всё, чтобы цены остались на текущем уровне

Коммерческий директор «Москвича» рассказал, как завод собирается сдерживать цены

Уровень локадизации на Московском автомобильном заводе «Москвич» уже очень высокий, хотя с начала производства прошло менее двух лет. Там уже свариваются и окрашиваются кузова, и это не предел.

О достижениях и планах предприятия Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал коммерческий директор Московского автомобильного завода «Москвич» Максим Златокрылец.

— Сколько завод планирует выпустить автомобилей в этом году и сколько продать через своих дилеров?

— Не менее 27 тысяч автомобилей. Производство сейчас сопоставимо с объемом продаж: все, что мы производим, мы, по сути, и продаем, хотя есть и небольшой складской запас.

— Как продажи будут распределяться по моделям?

— Объемообразующей моделью является Москвич 3, затем идет Москвич 6 и на третьем месте – Москвич 3е.

— Новая модель – Москвич 8. Его уже можно увидеть на выставке в Манеже. Это крупный автомобиль, трехрядный, семиместный. Такие машины под нашими брендами раньше не выпускались, поэтому это знаковая модель. Какие у нее перспективы?

— Мы планируем запустить ее в серийное производство к концу текущего года в формате узловой сборки. Это будет флагман нашей продуктовой линейки. Автомобиль будет только в семиместном исполнении и только с роботизированной коробкой передач, без механики. Переднеприводный. Однако в среднесрочной перспективе есть планы на внедрение полного привода.

— Когда Москвич 8 поступит в продажу и какая будет цена?

— Поступление в продажу планируется на конец 2024 – начало 2025 года. О цене говорить сложно из-за утилизационного сбора и курсовой разницы.

— Повышение утилизационного сбора сильно повлияет?

— Мы сделаем все возможное, чтобы наши цены остались на текущем уровне. Если рынок будет расти, то и мы будем вынуждены адаптироваться, но на данный момент мы проводим локализационные мероприятия, чтобы получать максимальную компенсацию по утилизации. Например, Москвич 3 получает более 2300 баллов, что позволяет говорить о максимальной компенсации.

— Локализация – это самое интересное, что может происходить с «Москвичом». Какие технологии уже освоены и что дальше?

После ухода иностранных производителей «Москвич» – единственный завод, который достиг такого уровня локализации. Новая машина, которая раньше не выпускалась, теперь уже сваривается и окрашивается.

Мы идем строго по специнвестконтракту с Минпромторгом, который подразумевает ежегодное повышение уровня локализации. На первом этапе автомобиль собирался из 45 деталей, сейчас их уже более 900. В первом квартале 2025 года мы планируем перейти на 1300-1400 отечественных деталей.

— Каковы перспективы производства автомобилей из наших деталей?

— Мы сейчас вкладываемся в импортное оборудование. Зона сварки и окраски требует дорогостоящих роботизированных линий. Тем не менее, в этом году мы локализуем стекла (поставлять их будет борское предприятие – какие-то стекла уже есть на складе, и они уже оттестированы: после этого мы можем заявить, что локализовали процесс), а до конца года планируем локализовать шины и диски.

В 2025 году начнем работу с пластиковыми компонентами, мягкой обивкой сидений и телематикой, а в 2026 году планируется локализация двигателей и коробок передач, что является наиболее дорогим и сложным элементом импортозамещения.

Возможно, придется строить завод по производству двигателей, и, возможно, эти двигатели будут предлагаться не только «Москвичу», но и другим заводам, как это практикуется в Китае.

Производство двигателей рентабельно при объеме от 200 тысяч штук в год. В России сейчас нет такого высокоточного производства, которое могло бы обеспечить стабильное качество при таких масштабах. Только у АВТОВАЗа есть собственный двигатель, и подобные разработки идут сложно. Поэтому мы пойдем по такому пути использования одного и того же двигателя, который устраивает всех. Это сложная работа, и для этого нужно создать соответствующие условия.

— Есть ли сложности с инвестициями в производство?

— Да, сложно инвестировать в производство и иметь такой же бюджет, как у тех, кто просто импортирует автомобили.

— Означает ли это, что чем глубже локализация, тем дороже будут машины?

— Конечная цель локализации – прийти к доступной цене. Сначала нужно вкладываться, а затем получать возвратные инвестиции. Возврат инвестиций зависит от объема производства. При инвестировании мы должны это учитывать.

— Будете ли вы размещать всё производство в Москве, учитывая, что «Москвич» – московский проект?

— «Москвич» – коммерческая структура, у нас нет обязательств работать с одним поставщиком. Мы проводим тендеры и выбираем предприятия по критериям цена-качество и масштаб производства. Город производства не имеет значения.

— Как строятся отношения с восточными партнерами?

— Переговоры о передаче прав идут непросто – это болезненная тема. Чем больше мы локализуем, тем больше увеличивается заработок нашего производителя и снижается доход восточных партнеров.

Нам приходится находить решения, которые позволят развивать локальное производство, но не отбирать хлеб у восточных партнеров. Поэтому локализация идет не так быстро, как хотелось бы. Партнеры понимают, что если мы локализуем платформу, двигатель, трансмиссию и штамповочное производство, то к 2027 году мы сможем заявить о производстве отечественного автомобиля, поскольку останется лишь вопрос дизайна. С этим у нас проблем не будет.

Они понимают, в каком направлении мы движемся, и пока терпят. Но точка невозврата еще не достигнута. Но когда уровень локализации достигнет 65%, тогда они, возможно, занервничают.

— Какие вы испытываете сложности со штампами?

— Сегодня все штампы в мире производятся в Южной Корее. Мы должны выбирать: либо привезти существующие штампы, которые весят не менее 200 тонн, либо заказывать новые штампы для изготовления. Если есть штамп, остальное можно производить здесь. Возможности есть, но необходимо долгосрочное планирование.

— Касаемо проекта «Атом»: будут ли его выпускать на заводе «Москвич»?

— Да, это запланировано. Во второй половине 2025 года на заводе «Москвич» планируется запуск производства автомобиля Атом. В данный момент идет монтаж линии сварки и окраски – они будут отдельными. С точки зрения инженерии сложностей нет, что является успехом.

Электромобиль сделать проще, чем автомобиль с ДВС. Востребованность есть, и Москва заинтересована в экологически чистом транспорте. Они созданы под конкретное целевое использование и будут работать, например, в такси.

— Будет ли «Москвич» контрактным сборщиком? Можно ли будет увидеть автомобили Атом с логотипом Москвича?

— Трудно сказать, но речь, скорее, идет о создании отдельного продукта с отдельным именем и историей. Пока «Москвич» выступает как технологический партнер для «Атома», обеспечивая технологическую составляющую, отладку и тестирование.

— Конвейеры, линии окраски и сварки – будете ли вы продолжать закупать оборудование за границей?

— Мы стараемся находить локальных поставщиков для производства оснастки. С точки зрения роботизированных устройств, пока мы смогли добиться только разработки программного обеспечения.

Чем дальше мы уходим в локализацию производства, тем больше требований предъявляется. Заводы, которые у нас есть, не совсем подходят под наши требования. Здесь все сложно и дорого, и пока нет возможностей в этой области. Хотя потребность есть. Но пока будем закупать роботов за рубежом.

— Есть ли проблемы с кадрами?

— С кадрами сложно. Нам удалось сохранить прежний коллектив – это 1500 человек, но нужны еще люди. Линия сварки потребовала 490 рабочих мест, а в следующем году понадобятся еще 170 человек. Это не просто люди с базовыми навыками, а технические специалисты.

Средний стаж наших работников составляет 10 лет, средний возраст – 43 года. Это очень ценные кадры. Мы можем заинтересовать их продукцией, технологиями, инновациями и рыночной зарплатой. Сочетание рыночной зарплаты и возможности карьерного роста (от рядового специалиста до ведущего инженера на заводе) – привлекательная, на мой взгляд, перспектива.

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