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В Дептрансе Москвы объяснили, почему не стоит парковаться на велодорожках
21 августа
В Дептрансе Москвы объяснили, почему не стоит парковаться на велодорожках
С января 2024 года с велодорожек в столице...
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В Дептрансе Москвы объяснили, почему не стоит парковаться на велодорожках

С января 2024 года с велодорожек в столице эвакуировали почти 2 тысячи машин

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы называют парковку на велодорожке плохим решением. По данным Дептранса, за минувшие семь месяцев столичные водители более 19 тысяч раз оставляли машины на велополосах в зоне действия запрещающих знаков. И каждый раз инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выписывали очередному нарушителю штраф в 3 тысячи рублей.

Как уточнил руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов, с января по июль 2024 года инспекторы МАДИ эвакуировали с велодорожек в зоне действия запрещающих остановку знаков почти 2 тысячи автомобилей, причем 346 из них — люксовые иномарки.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Москвы:

– Припаркованные на велодорожках автомобили мешают проезду велосипедов и самокатов, а также могут привести к серьезным травмам и авариям. Просим автомобилистов с уважением относиться к другим участникам дорожного движения и не оставлять машины на разметке и под запрещающими знаками. Мы повышаем безопасность дорожного движения по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Напомним, что инспекторы МАДИ могут привлекать к ответственности граждан (выписывать штрафы) за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Инспекторы МАДИ – это должностные лица, отнесенные к представителям власти наравне с сотрудниками правоохранительных органов. Сообщить о нарушении правил парковки можно по телефону МАДИ: +7 (495) 540-76-56.

Источник: Дептранс Москвы

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«За рулем»
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 3
21.08.2024
Фото:АГН Москва
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