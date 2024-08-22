Tesla отзывает тысячи автомобилей: известна причина
Американский автопроизводитель Tesla отзовет более 9 тыс. кроссоверов Model X из-за неправильно установленных элементов обшивки крыши. По этой причине они могут оторваться от корпуса машины и стать причиной ДТП.
Компания уже пообещала проверить все электрокары, которые подпадают под отзыв, и при необходимости устранить дефекты бесплатно.
Уточняется, что это не единственная отзывная кампания Tesla в 2024 году. Только за первое полугодие предприятие вернуло около 2,6 млн машин в США из-за проблем с безопасностью.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Reuters