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Tesla отзывает тысячи автомобилей: известна причина
22 августа
Tesla отзывает тысячи автомобилей: известна причина
Tesla отзывает в США более 9000 электрокаров...
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Tesla отзывает тысячи автомобилей: известна причина

Tesla отзывает в США более 9000 электрокаров Model X из-за проблем с обшивкой крыши

Американский автопроизводитель Tesla отзовет более 9 тыс. кроссоверов Model X из-за неправильно установленных элементов обшивки крыши. По этой причине они могут оторваться от корпуса машины и стать причиной ДТП.

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Компания уже пообещала проверить все электрокары, которые подпадают под отзыв, и при необходимости устранить дефекты бесплатно.

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Уточняется, что это не единственная отзывная кампания Tesla в 2024 году. Только за первое полугодие предприятие вернуло около 2,6 млн машин в США из-за проблем с безопасностью.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Reuters

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
22.08.2024
Фото:Unsplash
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