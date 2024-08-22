Tesla отзывает тысячи автомобилей: известна причина

Tesla отзывает в США более 9000 электрокаров Model X из-за проблем с обшивкой крыши

Американский автопроизводитель Tesla отзовет более 9 тыс. кроссоверов Model X из-за неправильно установленных элементов обшивки крыши. По этой причине они могут оторваться от корпуса машины и стать причиной ДТП.

Компания уже пообещала проверить все электрокары, которые подпадают под отзыв, и при необходимости устранить дефекты бесплатно.

Уточняется, что это не единственная отзывная кампания Tesla в 2024 году. Только за первое полугодие предприятие вернуло около 2,6 млн машин в США из-за проблем с безопасностью.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Источник: Reuters