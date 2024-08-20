Замена Hyundai Creta за ₽1,75 млн: один из самых дешевых кроссоверов теперь в РФ
Китайская компания Dongfeng сообщила о старте продаж в России компактного кроссовера DFSK 500. Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 2,2 млн рублей, сказано в сообщении официального дистрибьютора легковых моделей Dongfeng в России, компании «Моторинвест».
При этом на машину действует прямая скидка от производителя в размере 450 000 руб. То есть, DFSK 500 за 1,75 млн рублей стал одной из самых доступных моделей в сегменте B-SUV в РФ.
DFSK 500 длиной 4385 мм, с колесной базой 2655 мм и клиренсом 191 мм, является одноклассником Solaris HC (Hyundai Creta) и Belgee X50 (Geely Coolray). Под капотом DFSK 500 атмосферный мотор мощностью 116 л.с., вариатор. Привод передний.
Спереди у автомобиля расположены стойки McPherson, сзади находится торсионная балка. Среди опций DFSK 500 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кожаный салон, подогрев передних кресел, кондиционер, камера заднего вида и 7-дюймовый экран мультимедиа.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Моторинвест