Замена Hyundai Creta за ₽1,75 млн: один из самых дешевых кроссоверов теперь в РФ

В России стартовали продажи доступного компактного кроссовера DFSK 500

Китайская компания Dongfeng сообщила о старте продаж в России компактного кроссовера DFSK 500. Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 2,2 млн рублей, сказано в сообщении официального дистрибьютора легковых моделей Dongfeng в России, компании «Моторинвест».

При этом на машину действует прямая скидка от производителя в размере 450 000 руб. То есть, DFSK 500 за 1,75 млн рублей стал одной из самых доступных моделей в сегменте B-SUV в РФ.

DFSK 500

DFSK 500 длиной 4385 мм, с колесной базой 2655 мм и клиренсом 191 мм, является одноклассником Solaris HC (Hyundai Creta) и Belgee X50 (Geely Coolray). Под капотом DFSK 500 атмосферный мотор мощностью 116 л.с., вариатор. Привод передний.

Спереди у автомобиля расположены стойки McPherson, сзади находится торсионная балка. Среди опций DFSK 500 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кожаный салон, подогрев передних кресел, кондиционер, камера заднего вида и 7-дюймовый экран мультимедиа.

DFSK 500

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: Моторинвест