Мать 17-летнего подростка отдала ему машину для поездок на работу

Родителей пойманного за рулем магаданского подростка привлекут к ответственности

Недавно в Магадане полицией была остановлена Toyota Corolla, которой управлял 17-летний подросток. В отделе полиции он рассказал, что ехал домой в поселок Сокол с подработки, машина принадлежит отчиму, который вместе с матерью находится в поселке Эвенск, и они разрешили ему добираться на работу на машине.

«В отношении подростка полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. В связи с отсутствием родителей в городе Магадане было принято решение о помещении юноши в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, о чём по телефону полицейскими была уведомлена его мать», – сообщила пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос о привлечении законных представителей задержанного к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Что касается иномарки, на которой разъезжал подросток без прав, то она изъята и помещена на штрафстоянку.

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Источник: МВД Медиа