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МАДИ поблагодарила патриотичного водителя такси

МАДИ отметила работу одного из самых патриотичных таксистов столицы

В День Государственного флага России Московская административная дорожная инспекция поблагодарила за работу одного из самых патриотичных водителей такси. В ведомстве отмечают, что его машина украшена триколором, а на заставке рабочего телефона – портрет Президента России Владимира Путина.

Уже 25 лет Парвиз Фаязов трудится в такси Москвы и области, при этом неукоснительно соблюдает правила дорожного движения и перевозок. Он поделился главной мечтой – встретиться с Владимиром Путиным.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Москвы:

– Выражаю благодарность работникам такси, которые ответственно и внимательно относятся к своим обязанностям. Соблюдают скоростной режим и правила парковки, проходят медицинский осмотр и проводят техконтроль авто перед выездом, всегда вежливы и доброжелательны. Благодаря таким водителям городской транспорт становится еще комфортнее и безопаснее.

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Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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«За рулем»
Количество просмотров 3
22.08.2024
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