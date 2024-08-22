517 сил, разгон до «сотни» за 2,9 с: популярный электрокар привезли в Россию
Крупный столичный дилер привез в Россию по параллельному импорту партию электроседанов Tesla Model 3 в «заряженной» версии Performance за 7,8 млн руб.
Новинка дебютировала весной 2024 года. Под капотом авто два электромотора мощностью 517 л. с. и 741 Н·м крутящего момента. До «сотни» машина может разогнаться за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 262 км/ч. На одном заряде электрокар проезжает 476 км.
По сравнению с обычной Model 3 версия Performance получила модифицированную тормозную систему, улучшенную подвеску и 20-дюймовые колесные диски, обутые в шины Pirelli P Zero 4. Среди внешних изменений – агрессивные бамперы и новый спойлер.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Tesla Model 3 ()
Автопилот суперский, управляется отлично
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Себе всё равно возьму, но в лизинг.