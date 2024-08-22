517 сил, разгон до «сотни» за 2,9 с: популярный электрокар привезли в Россию

В России в продаже появилась обновленная Tesla Model 3 Performance за ₽7,8 млн

Крупный столичный дилер привез в Россию по параллельному импорту партию электроседанов Tesla Model 3 в «заряженной» версии Performance за 7,8 млн руб.

Новинка дебютировала весной 2024 года. Под капотом авто два электромотора мощностью 517 л. с. и 741 Н·м крутящего момента. До «сотни» машина может разогнаться за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 262 км/ч. На одном заряде электрокар проезжает 476 км.

По сравнению с обычной Model 3 версия Performance получила модифицированную тормозную систему, улучшенную подвеску и 20-дюймовые колесные диски, обутые в шины Pirelli P Zero 4. Среди внешних изменений – агрессивные бамперы и новый спойлер.

Tesla Model 3

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Источник: Autonews.ru