«Много, но не ужас-ужас»: на сколько подорожают авто после повышения утильсбора

Маркетолог Железняк: Из-за утильсбора цены на машины в РФ вырастут на 10-20%

Из-за возможного увеличения утилизационного сбора с 1 октября текущего года машины в России подорожают на 10%, предположил руководитель Управления продаж и маркетинга «Мотор-Плейс» Максим Железняк в ходе организованного «Ридусом» круглого стола на тему «Станут ли автомобили снова предметом роскоши?».

«Понятно, что это много, но не ужас-ужас», – заявил он.

Эксперт рассказал, что при повышении утильсбора на 85% его доля в розничной цене автомобиля увеличится с 11 до 21%. Эти 10% придется доплачивать покупателям.

Утилизационный сбор планируют поэтапно повышать до 2030 года. К этому времени машины только в силу этой причины подорожают на 20%, сообщил маркетолог.

Ранее стало известно, что 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Источник: «Ридус»