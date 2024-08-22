«Много, но не ужас-ужас»: на сколько подорожают авто после повышения утильсбора
Из-за возможного увеличения утилизационного сбора с 1 октября текущего года машины в России подорожают на 10%, предположил руководитель Управления продаж и маркетинга «Мотор-Плейс» Максим Железняк в ходе организованного «Ридусом» круглого стола на тему «Станут ли автомобили снова предметом роскоши?».
«Понятно, что это много, но не ужас-ужас», – заявил он.
Эксперт рассказал, что при повышении утильсбора на 85% его доля в розничной цене автомобиля увеличится с 11 до 21%. Эти 10% придется доплачивать покупателям.
Утилизационный сбор планируют поэтапно повышать до 2030 года. К этому времени машины только в силу этой причины подорожают на 20%, сообщил маркетолог.
Ранее стало известно, что 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Ридус»