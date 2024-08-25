#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Infiniti Q50
25 августа
Нет седанам: Infiniti будет выпускать только внедорожники и кроссоверы
Японский бренд Infiniti закрывает производство...
Как бензин АИ-100 влияет на мощность двигателя
25 августа
Как бензин АИ-100 влияет на мощность двигателя
Автоэксперт Стрельбицкий: бензин АИ-100 не...
Редчайшие исполины БАЗ – почему они не пошли в серию?
25 августа
Редчайшие исполины БАЗ – почему они не пошли в серию?
Блогер рассказал о советских...

Классная идея из прошлого — автобус c прицепным «вагоном»!

Блогер рассказал об автобусах, которые превращали в пассажирские автопоезда

Первые попытки превращения автобусов в автопоезда с пассажирскими прицепами были предприняты в СССР еще в 1930-е. Пожалуй, самым известным образцом такой техники довоенной поры стал автопоезд, созданный в московском НИИ городского движения. Машина состояла из автобуса ЗИС-8 и двухосного прицепа.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Надо сказать, что ЗИС-8 на роль тягача подходил не очень, но такие автопоезда действительно эксплуатировались в столице – сама идея показала себя довольно жизнеспособной и к 1950-60 годам получила развитие. Уж очень удачные пассажирские прицепы получались из списанных старых автобусов.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Сейчас в это сложновато поверить, но даже у культового ЛАЗ-695 была версия с прицепным «вагоном» – последняя советская машина такого типа. Такой автопоезд для городских перевозок разработало киевское предприятие «АвтоТрансНИИпроект» (кстати, существует по сей день) в 1974 году. Здесь, конечно, все было куда серьезнее, чем переделка старого автобуса под прицеп... Смотрим!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: AUTO VIDEO

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
25.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0