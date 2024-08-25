Классная идея из прошлого — автобус c прицепным «вагоном»!
Первые попытки превращения автобусов в автопоезда с пассажирскими прицепами были предприняты в СССР еще в 1930-е. Пожалуй, самым известным образцом такой техники довоенной поры стал автопоезд, созданный в московском НИИ городского движения. Машина состояла из автобуса ЗИС-8 и двухосного прицепа.
Надо сказать, что ЗИС-8 на роль тягача подходил не очень, но такие автопоезда действительно эксплуатировались в столице – сама идея показала себя довольно жизнеспособной и к 1950-60 годам получила развитие. Уж очень удачные пассажирские прицепы получались из списанных старых автобусов.
Сейчас в это сложновато поверить, но даже у культового ЛАЗ-695 была версия с прицепным «вагоном» – последняя советская машина такого типа. Такой автопоезд для городских перевозок разработало киевское предприятие «АвтоТрансНИИпроект» (кстати, существует по сей день) в 1974 году. Здесь, конечно, все было куда серьезнее, чем переделка старого автобуса под прицеп... Смотрим!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: AUTO VIDEO