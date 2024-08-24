Hyundai представил новый практичный кроссовер, который понравится россиянам
Hyundai Alcazar, известный в Индии как «старший брат» популярного Hyundai Creta, получил масштабное обновление, привнеся в свой облик черты своего более крупного собрата – Hyundai Santa Fe пятого поколения.
Ключевые изменения коснулись передней части автомобиля. Alcazar обзавелся новыми фарами, стилизованными под Santa Fe, а также новым бампером и решеткой радиатора. Задняя часть также претерпела незначительные изменения. Завершают картину обновленные 17- и 18-дюймовые колесные диски с новым дизайном.
К сожалению, изображений салона обновленного Alcazar пока нет. Ожидается, что автомобиль будет предлагаться в вариантах на 6 и на 7 мест.
Моторная гамма Hyundai Alcazar осталась неизменной. Автомобиль по-прежнему оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с., сочетающимся с механической коробкой передач и роботизированной трансмиссией, а также 1,5-литровым турбодизелем мощностью 115 л.с., доступным с механической и 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Привод у Alcazar остается только передним.
Ожидается, что новый Hyundai Alcazar появится в продаже в Индии в сентябре этого года. Цены пока не объявлены, но вероятно, они будут несколько выше, чем у текущей модели.
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Источник: Автоновости дня