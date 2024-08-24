#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Себе дороже: чем опасны открытые окна при работающем кондиционере в машине
24 августа
Себе дороже: чем опасны открытые окна при работающем кондиционере в машине
Выяснилось, чем грозят водителю и пассажирам...
Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей
24 августа
Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей
В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно...
Как ездить в дождь — три простых правила!
24 августа
Как ездить в дождь — три простых правила!
«За рулем» напомнил, как безопасно ездить на...

Hyundai представил новый практичный кроссовер, который понравится россиянам

Новый Hyundai Alcazar получил передок в стиле Hyundai Santa Fe

Hyundai Alcazar, известный в Индии как «старший брат» популярного Hyundai Creta, получил масштабное обновление, привнеся в свой облик черты своего более крупного собрата – Hyundai Santa Fe пятого поколения.

Hyundai Alcazar
Hyundai Alcazar
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Ключевые изменения коснулись передней части автомобиля. Alcazar обзавелся новыми фарами, стилизованными под Santa Fe, а также новым бампером и решеткой радиатора. Задняя часть также претерпела незначительные изменения. Завершают картину обновленные 17- и 18-дюймовые колесные диски с новым дизайном.

Hyundai Alcazar
Hyundai Alcazar

245 л.с., автомат Aisin, всеядная подвеска — кроссовер на замену BMW X3

К сожалению, изображений салона обновленного Alcazar пока нет. Ожидается, что автомобиль будет предлагаться в вариантах на 6 и на 7 мест.

Моторная гамма Hyundai Alcazar осталась неизменной. Автомобиль по-прежнему оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с., сочетающимся с механической коробкой передач и роботизированной трансмиссией, а также 1,5-литровым турбодизелем мощностью 115 л.с., доступным с механической и 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Привод у Alcazar остается только передним.

Hyundai Alcazar
Hyundai Alcazar

Ожидается, что новый Hyundai Alcazar появится в продаже в Индии в сентябре этого года. Цены пока не объявлены, но вероятно, они будут несколько выше, чем у текущей модели.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash | X (Twitter)
Количество просмотров 2
24.08.2024
Фото:Unsplash | X (Twitter)
Поделиться:
Оцените материал:
0