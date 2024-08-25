Производитель доработал популярный пикап по просьбам россиян: что изменилось?

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JAC разработал новые аксессуары для пикапа T9 специально для российских клиентов

Китайский автопроизводитель JAC продолжает активно осваивать российский рынок, уделяя особое внимание потребностям отечественных автолюбителей. Вслед за успешным запуском пикапа T9 в мае этого года, компания анонсировала разработку целого ряда новых аксессуаров, призванных сделать этот автомобиль еще более привлекательным для российских покупателей.

JAC T9
JAC T9
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Главной новостью стало появление фаркопа и лебедки, которые станут доступны уже осенью. Эти аксессуары особенно актуальны для любителей активного отдыха, позволяя легко буксировать прицепы с лодками, квадроциклами или другим оборудованием.

Интерьер JAC T9
Интерьер JAC T9

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Но это далеко не все. В планах JAC расширение списка доступных опций для T9. В ближайшее время покупателям будет доступен багажник на крышу, специальная крыша, кунг для кузова. Также появится возможность заказать выкатанную платформу для грузового отсека, облегчающую погрузку и разгрузку тяжелых предметов.

Напомним, что JAC T9 – это современный и мощный пикап, оснащенный 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль также порадует удобной комфортной интерьерной отделкой, богатым комплектом безопасности, а также множеством современных функций комфорта, включающих 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки, климат-контроль и т.д. Грузоподъемность JAC T9 составляет 1055 кг.

Оценка экспертов лаборатории

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Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:JAC
Количество просмотров 3
25.08.2024
Фото:JAC
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