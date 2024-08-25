Производитель доработал популярный пикап по просьбам россиян: что изменилось?
Китайский автопроизводитель JAC продолжает активно осваивать российский рынок, уделяя особое внимание потребностям отечественных автолюбителей. Вслед за успешным запуском пикапа T9 в мае этого года, компания анонсировала разработку целого ряда новых аксессуаров, призванных сделать этот автомобиль еще более привлекательным для российских покупателей.
Главной новостью стало появление фаркопа и лебедки, которые станут доступны уже осенью. Эти аксессуары особенно актуальны для любителей активного отдыха, позволяя легко буксировать прицепы с лодками, квадроциклами или другим оборудованием.
Но это далеко не все. В планах JAC расширение списка доступных опций для T9. В ближайшее время покупателям будет доступен багажник на крышу, специальная крыша, кунг для кузова. Также появится возможность заказать выкатанную платформу для грузового отсека, облегчающую погрузку и разгрузку тяжелых предметов.
Напомним, что JAC T9 – это современный и мощный пикап, оснащенный 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль также порадует удобной комфортной интерьерной отделкой, богатым комплектом безопасности, а также множеством современных функций комфорта, включающих 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки, климат-контроль и т.д. Грузоподъемность JAC T9 составляет 1055 кг.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Quto