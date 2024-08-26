Москвич 3 лишился самой доступной версии

Автозавод «Москвич» удалил из прайс-листа на Москвич-3 базовую комплектацию

На официальном сайте московского автозавода «Москвич» (бывший «Рено Россия») перестала отображаться самая доступная комплектация модели Москвич 3. Она назвалась Стандарт, а рекомендованная розничная цена на нее составляла 1 690 000 рублей.

Впрочем, следующая версия всего на 10 000 рублей дороже – она именуется Стандарт Плюс и отличается от Стандарта только наличием подогрева сидений, довольно востребованной в России функции. РРС на Стандарт Плюс составляет 1 700 000 рублей.

Москвич 3

Источник, обративший внимание на изменение в списке комплектаций, сообщает со ссылкой на официального представителя завода, что модель Москвич 3 в комплектации Стандарт практически отсутствует у дилеров.

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Источник: Автопоток