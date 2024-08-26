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Японский семиместный кроссовер с высоким клиренсом уже доступен в России

Начались поставки новых кроссоверов Honda Pilot за 5,7 млн рублей

В России стартовали поставки современных семиместных кроссоверов Honda Pilot четвертого поколения, которые предлагаются по цене от 5,7 млн рублей. Владивостокская компания организовала поставки этого мощного полноразмерного SUV, который доступен только по предзаказу. На одном из онлайн-классифайдов цена Honda Pilot варьируется от 5 733 000 до 7 071 000 рублей.

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Honda Pilot
Honda Pilot

Версия TrailSport предлагается за 5 733 000 рублей и отличается улучшенными пружинами и амортизаторами, измененными стабилизаторами, клиренсом, увеличенным на 25 мм, а также усиленной защитой днища, всесезонными шинами, продвинутой системой кругового обзора с режимом для сложных дорожных условий и перенастроенным полным приводом.

Самая дорогая версия представлена также в комплектации TrailSport и может похвастать богатым оснащением, включая панорамный люк в крыше, полный комплект подушек безопасности (включая коленные для водителя и переднего пассажира), мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto, а также 18-дюймовые легкосплавные диски.

Honda Pilot
Honda Pilot

Скандал: Honda и Hyundai за копейки сливали данные водителей

Все Honda Pilot оборудованы 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с мощностью 285 лошадиных сил, который агрегатируется десятидиапазонным автоматом и полным приводом.

Британский портал AutoBlog ранее признал новый Honda Pilot лидером среди трехрядных кроссоверов и внедорожников на рынке 2024 года.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Honda
Количество просмотров 1
26.08.2024
Фото:Honda
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