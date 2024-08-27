Семиместный кроссовер Volkswagen с китайского рынка уже в России

Российские дилеры начали продажи нового Volkswagen Tavendor с мотором 2.0 и АКП

Одна из московских компаний привезла в страну новую партию кроссоверов Volkswagen Tavendor 2024 года выпуска.

Tavendor представляет собой среднеразмерный кроссовер с тремя рядами сидений, который выпускается в рамках совместного предприятия Volkswagen и FAW с 2022 года. Он занимает позицию между большими Talagon и меньшими Tayron в модельной линейке FAW-Volkswagen и базируется на платформе MQB.

Кроссовер выделяется массивным спойлером, рельефным капотом, панорамным люком и элегантно оформленными задними фонарями. Хромированные полоски на крыльях придают автомобилю стильный вид, а вот поддельные накладки на выхлопные трубы смотрятся менее привлекательно.

Volkswagen Tavendor

Интерьер Tavendor оснащен многофункциональным рулем, двумя сенсорными дисплеями и небольшой шайбой для переключения передач.

Volkswagen Tavendor доступен с 2-литровым двигателем мощностью 220 л. с. и автоматической коробкой передач. Полный привод позволяет автомобилю разгоняться до 220 км/ч. В список представленного оборудования входят светодиодные фары, задние парктроники, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и климат-контроль.

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Источник: Autonews.ru