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Семиместный кроссовер Volkswagen с китайского рынка уже в России

Российские дилеры начали продажи нового Volkswagen Tavendor с мотором 2.0 и АКП

Одна из московских компаний привезла в страну новую партию кроссоверов Volkswagen Tavendor 2024 года выпуска.

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Tavendor представляет собой среднеразмерный кроссовер с тремя рядами сидений, который выпускается в рамках совместного предприятия Volkswagen и FAW с 2022 года. Он занимает позицию между большими Talagon и меньшими Tayron в модельной линейке FAW-Volkswagen и базируется на платформе MQB.

Кроссовер выделяется массивным спойлером, рельефным капотом, панорамным люком и элегантно оформленными задними фонарями. Хромированные полоски на крыльях придают автомобилю стильный вид, а вот поддельные накладки на выхлопные трубы смотрятся менее привлекательно.

Volkswagen Tavendor
Volkswagen Tavendor

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Интерьер Tavendor оснащен многофункциональным рулем, двумя сенсорными дисплеями и небольшой шайбой для переключения передач.

Volkswagen Tavendor доступен с 2-литровым двигателем мощностью 220 л. с. и автоматической коробкой передач. Полный привод позволяет автомобилю разгоняться до 220 км/ч. В список представленного оборудования входят светодиодные фары, задние парктроники, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и климат-контроль.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Алексеева Елена
Фото:Dongchedi
Количество просмотров 1
27.08.2024
Фото:Dongchedi
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