Призрачный маршрут — автобусы СССР, которые не пошли в серию (видео)

Блогер рассказал о прототипах автобусов, которые не запустили в производство

Для Советского союза автобусы были важнейшим видом транспорта,и вместительность и огромный запас прочности были главными пунктами ТЗ на разработку любого из них. Мы помним массовые модели, ныне ставшие культовыми, однако все могло быть немного иначе, если бы некоторые разработки не остались на пыльных полках.

К таковым, увы, относится междугородний НАМИ-053 с газотурбинным двигателем. Турбированный автобус, будто сошедший со страниц стильного журнала о путешествиях, создали в 1959 году, позаимствовав кузов у серийного ЗИЛ-127.

Спроектированный специально для этого красавца двигатель выдавал 350 л.с., что было почти вдвое больше стандартного для ЗИЛ-127 показателя, при этом весил он в два раза меньше. А коробка (две передачи вперед, одна назад) не имела «нейтралки» и управлялась без сцепления – небольшой рукояткой, активировавшей электропневматическую систему переключения.

На тестах протяженностью свыше 5 тысяч километров машина показала среднюю скорость в 100 км/ч и максималку около 160 км/ч. Двигатель хорошо отработал и в холоде, и в жаре. Но вот расход топлива, уровень шума, турболаг... И все-таки жаль!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ