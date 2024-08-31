#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сам себе мастер: пошаговая инструкция полировки стекол автомобиля
31 августа
Сам себе мастер: пошаговая инструкция полировки стекол автомобиля
Автовладельцам рассказали, как самостоятельно...
Дефицит персонала в отрасли грузоперевозок к 2030 году составит 50%
31 августа
Дефицит персонала в отрасли грузоперевозок к 2030 году составит 50%
Arthur Consulting: к 2030 году нехватка кадров...
ГАЗ-53
31 августа
Эволюция самого известного грузовика СССР – наглядно!
Весь цикл разработки советского грузовика...

Призрачный маршрут — автобусы СССР, которые не пошли в серию (видео)

Блогер рассказал о прототипах автобусов, которые не запустили в производство

Для Советского союза автобусы были важнейшим видом транспорта,и вместительность и огромный запас прочности были главными пунктами ТЗ на разработку любого из них. Мы помним массовые модели, ныне ставшие культовыми, однако все могло быть немного иначе, если бы некоторые разработки не остались на пыльных полках.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

К таковым, увы, относится междугородний НАМИ-053 с газотурбинным двигателем. Турбированный автобус, будто сошедший со страниц стильного журнала о путешествиях, создали в 1959 году, позаимствовав кузов у серийного ЗИЛ-127.

От мала до велика: 10 самых любимых автобусов СССР

Спроектированный специально для этого красавца двигатель выдавал 350 л.с., что было почти вдвое больше стандартного для ЗИЛ-127 показателя, при этом весил он в два раза меньше. А коробка (две передачи вперед, одна назад) не имела «нейтралки» и управлялась без сцепления – небольшой рукояткой, активировавшей электропневматическую систему переключения.

На тестах протяженностью свыше 5 тысяч километров машина показала среднюю скорость в 100 км/ч и максималку около 160 км/ч. Двигатель хорошо отработал и в холоде, и в жаре. Но вот расход топлива, уровень шума, турболаг... И все-таки жаль!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
31.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
-1