Инспекторы МАДИ усилили безопасность пешеходов

На 5 оживленных улицах столицы на 70% сократились случаи неправильной парковки

В начале этого года инспекторы МАДИ усилили патрулирование на нескольких улицах и результат не заставил себя ждать.Водители стали реже оставлять авто под запрещающими знаками и на тротуаре на:

Ленинградском проспекте

Батюнинской улице

улице Поликарпова

улице Академика Пилюгина

1-м Курьяновском проезде.

По сравнению с прошлым годом здесь значительно повысилась безопасность пешеходов и сократилось количество аварийных ситуаций на дороге.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Инспекторы МАДИ круглосуточно следят за соблюдением правил остановки и стоянки, чтобы пешеходы и автомобилисты могли безопасно передвигаться по городу. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной серьезной аварии. Мы просим водителей быть внимательными при поиске места стоянки и не оставлять машины под запрещающими знаками или на тротуаре.

Сообщить о неправильной парковке можно в МАДИ по телефону: 8(495)540-76-56.

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Источник: Дептранс Москвы