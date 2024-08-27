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Инспекторы МАДИ усилили безопасность пешеходов
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Инспекторы МАДИ усилили безопасность пешеходов
На 5 оживленных улицах столицы на 70%...

Инспекторы МАДИ усилили безопасность пешеходов

На 5 оживленных улицах столицы на 70% сократились случаи неправильной парковки

В начале этого года инспекторы МАДИ усилили патрулирование на нескольких улицах и результат не заставил себя ждать.Водители стали реже оставлять авто под запрещающими знаками и на тротуаре на:

  • Ленинградском проспекте
  • Батюнинской улице
  • улице Поликарпова
  • улице Академика Пилюгина
  • 1-м Курьяновском проезде.

По сравнению с прошлым годом здесь значительно повысилась безопасность пешеходов и сократилось количество аварийных ситуаций на дороге.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Инспекторы МАДИ круглосуточно следят за соблюдением правил остановки и стоянки, чтобы пешеходы и автомобилисты могли безопасно передвигаться по городу. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной серьезной аварии. Мы просим водителей быть внимательными при поиске места стоянки и не оставлять машины под запрещающими знаками или на тротуаре.

Сообщить о неправильной парковке можно в МАДИ по телефону: 8(495)540-76-56.

Источник: Дептранс Москвы

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2
27.08.2024
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