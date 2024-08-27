Инспекторы МАДИ усилили безопасность пешеходов
В начале этого года инспекторы МАДИ усилили патрулирование на нескольких улицах и результат не заставил себя ждать.Водители стали реже оставлять авто под запрещающими знаками и на тротуаре на:
- Ленинградском проспекте
- Батюнинской улице
- улице Поликарпова
- улице Академика Пилюгина
- 1-м Курьяновском проезде.
По сравнению с прошлым годом здесь значительно повысилась безопасность пешеходов и сократилось количество аварийных ситуаций на дороге.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
– Инспекторы МАДИ круглосуточно следят за соблюдением правил остановки и стоянки, чтобы пешеходы и автомобилисты могли безопасно передвигаться по городу. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной серьезной аварии. Мы просим водителей быть внимательными при поиске места стоянки и не оставлять машины под запрещающими знаками или на тротуаре.
Сообщить о неправильной парковке можно в МАДИ по телефону: 8(495)540-76-56.
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Источник: Дептранс Москвы