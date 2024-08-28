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Сотрудники «Газпромнефть-СМ» отмечены наградами Министерства энергетики России

Эффективную деятельность специалистов «Газпромнефть-СМ» отметили в Минэнерго России.

Сотрудники компании получили награды ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудники со стажем занятости в отрасли свыше 30 лет удостоены звания ветеранов предприятия.

Отраслевыми и корпоративными благодарностями и почетными грамотами отмечены 150 сотрудников из Москвы, Московской области, Омска и других регионов страны, которые ведут успешную деятельность в нефтепереработке: эксперты в сфере разработки смазочных материалов, управления персоналом, руководители и представители рабочих специальностей.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Говоря о достижениях «Газпромнефть-СМ» в модернизации производства, развитии научно-исследовательского направления или масштабной социальной деятельности, мы подразумеваем достижения сотрудников компании: ведь энергия общего успеха – в людях. Единая команда мультидисциплинарных специалистов высокого уровня внедряет уникальные решения в бизнес-процессы, создает востребованные смазочные материалы для промышленных предприятий и современных двигателей, развивает цифровые сервисы. И с такой же отдачей занимается благотворительностью для повышения качества жизни в регионах».

«Газпромнефть-СМ» последовательно реализует программу профессионального развития кадров, открывая возможности для повышения квалификации и самореализации в различных направлениях. Сотрудники принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства, мероприятиях по обмену лучшими бизнес-практиками и научно-технических конференциях, а также многочисленных образовательных проектах.

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«За рулем»
Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 3
28.08.2024
Фото:Дмитрий Верхоробин
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