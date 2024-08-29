Хотите стать народным корреспондентом «За рулем»? Все просто!

«За рулем» запускает региональную сеть Телеграм-каналов и свой бот

Кроме основного ТГ-канала «За рулем», в котором уже более 53 000 подписчиков, мы открываем ещё 6 каналов (4 региональных и 2 тематических), чтобы вы могли быть в курсе всех автомобильных новостей и обновлений!

«За рулем» в Telegram:

1. За рулем – наш основной канал: новости, события, новинки рынка, тесты и экспертизы.

2. ДТП и нарушения ПДД – видео с видеорегистраторов и камер наблюдения, а также нарушения ПДД и автохамы, попавшие в объектив камеры. Вы можете прислать такое видео с небольшим описанием.

3. Лайфхаки – полезные советы на автомобильную тему. Вы можете прислать свой совет для обсуждения. Лучшие лайфхаки опубликуем на сайте «За рулем».

Региональные каналы для жителей или гостей этих регионов:

4. Москва

5. Московская область

6. Санкт-Петербург и Ленинградская область

7. Краснодарский край

А еще у нас появился собственный чат-бот в Telegram, который помогает всегда оставаться с вами на связи. Благодаря ему вы можете предложить свою тему для публикации в одном из Телеграм-каналов «За рулем». Например, если вы стали очевидцем ДТП, то в бот можно отправить фото или видео с описанием: что и где (в каком городе и на какой улице) произошло.

Не забудьте подписаться!