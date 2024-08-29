Хотите стать народным корреспондентом «За рулем»? Все просто!
Кроме основного ТГ-канала «За рулем», в котором уже более 53 000 подписчиков, мы открываем ещё 6 каналов (4 региональных и 2 тематических), чтобы вы могли быть в курсе всех автомобильных новостей и обновлений!
«За рулем» в Telegram:
1. За рулем – наш основной канал: новости, события, новинки рынка, тесты и экспертизы.
2. ДТП и нарушения ПДД – видео с видеорегистраторов и камер наблюдения, а также нарушения ПДД и автохамы, попавшие в объектив камеры. Вы можете прислать такое видео с небольшим описанием.
3. Лайфхаки – полезные советы на автомобильную тему. Вы можете прислать свой совет для обсуждения. Лучшие лайфхаки опубликуем на сайте «За рулем».
Региональные каналы для жителей или гостей этих регионов:
4. Москва
6. Санкт-Петербург и Ленинградская область
А еще у нас появился собственный чат-бот в Telegram, который помогает всегда оставаться с вами на связи. Благодаря ему вы можете предложить свою тему для публикации в одном из Телеграм-каналов «За рулем». Например, если вы стали очевидцем ДТП, то в бот можно отправить фото или видео с описанием: что и где (в каком городе и на какой улице) произошло.
Не забудьте подписаться!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?