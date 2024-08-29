Эти гибридные автомобили признаны лучшими

Эксперты Autocar перечислили десять лучших гибридных автомобилей в мире

Гибридные автомобили экологичны и экономичны. К тому же им, в отличие от электрокаров, не требуется долгая зарядка. Лучшие гибриды перечислили эксперты портала Autocar.

На первом месте оказался BMW 5-Series. У этого автомобиля мощный шестицилиндровый мотор, большой запас хода на «чистом» электричестве, сбалансированная подвеска, он экономичен.

На второй строчке расположился Mercedes-Benz C300e, отличающийся высоким уровнем комфорта и изысканностью. Силовая установка этого авто состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора и 127-сильного электродвигателя, общая мощность равна 308 л. с. Автомобиль доступен в кузовах седан и универсал, при этом гибридная силовая установка не приводит к существенному уменьшению объемов багажника или пространства для пассажиров.

На третьем месте – компактный и мощный BMW 2-Series Active Tourer. В исполнении 230e он приводится в движение гибридной установкой мощностью 243 л.с. на базе 1,5-литрового бензинового мотора.

Лучшие гибридные автомобили

BMW 550e

Mercedes-Benz C300e

BMW 230e Active Tourer

Toyota Corolla 2.0 Hybrid

Honda Civic e:HEV Sport

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid

Volvo V60 T6 Recharge

Toyota C-HR Plug-in Hybrid

Mercedes-Benz CLA 250e

Peugeot 408 Hybrid 136

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Автоновости дня»