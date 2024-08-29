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Эти гибридные автомобили признаны лучшими

Эксперты Autocar перечислили десять лучших гибридных автомобилей в мире

Гибридные автомобили экологичны и экономичны. К тому же им, в отличие от электрокаров, не требуется долгая зарядка. Лучшие гибриды перечислили эксперты портала Autocar.

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На первом месте оказался BMW 5-Series. У этого автомобиля мощный шестицилиндровый мотор, большой запас хода на «чистом» электричестве, сбалансированная подвеска, он экономичен.

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На второй строчке расположился Mercedes-Benz C300e, отличающийся высоким уровнем комфорта и изысканностью. Силовая установка этого авто состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора и 127-сильного электродвигателя, общая мощность равна 308 л. с. Автомобиль доступен в кузовах седан и универсал, при этом гибридная силовая установка не приводит к существенному уменьшению объемов багажника или пространства для пассажиров.

На третьем месте – компактный и мощный BMW 2-Series Active Tourer. В исполнении 230e он приводится в движение гибридной установкой мощностью 243 л.с. на базе 1,5-литрового бензинового мотора.

Лучшие гибридные автомобили

  • BMW 550e
  • Mercedes-Benz C300e
  • BMW 230e Active Tourer
  • Toyota Corolla 2.0 Hybrid
  • Honda Civic e:HEV Sport
  • Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid
  • Volvo V60 T6 Recharge
  • Toyota C-HR Plug-in Hybrid
  • Mercedes-Benz CLA 250e
  • Peugeot 408 Hybrid 136

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
29.08.2024
Фото:Unsplash
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