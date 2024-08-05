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Эти гибриды признаны самыми популярными в России

«Авито Авто»: гибридные автомобили подешевели на 30% во втором квартале

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Эксперты «Авито Авто» ознакомились со статистикой продаж гибридов с пробегом в России во втором квартале 2024 года. Средняя цена машины с гибридным двигателем за квартал упала на 30% и составила 2 750 000 рублей. Уточняется, что наиболее востребованными стали китайские и японские бренды.

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Топ-5 по продажам гибридных моделей возглавили LiXiang L9 LiXiang L7. За ними следуют Toyota Prius, Voyah Free, Nissan Note.

Директор направления «Автомобили» на «Авито Авто» Вадим Иванов отметил, что гибридные технологии становятся все более совершенными и эффективными, что делает их привлекательными для покупки.

LiXiang L9
LiXiang L9

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Поддержанию интереса к гибридам с пробегом способствует и широта выбора: они есть практически у каждого крупного производителя, цены на эти машины вполне конкурентоспособны, а на вторичном рынке появляется все больше моделей, которые еще недавно присутствовали только среди новых машин, рассказал Иванов.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Авито

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | За рулем
Количество просмотров 1943
05.08.2024
Фото:Unsplash | За рулем
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