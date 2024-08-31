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Arthur Consulting: к 2030 году нехватка кадров...

Дефицит персонала в отрасли грузоперевозок к 2030 году составит 50%

Arthur Consulting: к 2030 году нехватка кадров в логистике может достичь 1,5 млн человек

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году нехватка кадров в транспортной логистике может вырасти на 50% и составить до 1,5 млн человек. В настоящее время дефицит кадров в этой отрасли достигает 20% от общего числа сотрудников. На текущий год в российской логистике задействовано до 6 млн человек, что составляет около 8% общего числа трудоспособного населения.

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Аналитики компании Arthur Consulting также отметили рост числа вакансий для водителей автомобилей категории Е на 32% с начала 2024 года, однако резюме по этому направлению подано только 2 тыс., что значительно меньше числа вакансий. Кроме того, наблюдается значительный рост вакансий для IT-специалистов в логистике – почти в два раза за последний год.

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Дефицит кадров приводит к экономическим потерям, таким как простой техники и увеличение расходов на подбор и обучение сотрудников. В 2024 году затраты на эти цели могут вырасти на 20-30%. Это также приводит к удорожанию логистических услуг и снижению конкурентоспособности товаров, особенно тех, что имеют низкую маржу, что негативно сказывается на экономике в целом, отмечают эксперты.

Справка

Логистика – это организация доставки товаров в нужное место и время с минимальными затратами. Включает оптимизацию маршрутов, контроль процесса с помощью современных технологий и информирование заказчика о грузе.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
31.08.2024
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