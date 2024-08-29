Мигрантов хотят обязать сдавать вождение для работы в такси

Слуцкий: Нельзя доверять жизни граждан плохо подготовленным водителям-иностранцам

Группа депутатов от партии ЛДПР предложила обязать иностранных водителей сдавать практический экзамен по вождению для получения удостоверения категории B для работы в такси. Сегодня желающим работать в сфере пассажироперевозок мигрантам достаточно сдать теорию, а практические навыки гарантируются имеющимся национальным удостоверением. Однако в ЛДПР считают эту меру недостаточной.

«Каждый второй таксист в России – мигрант, особенно в крупных городах. Они перевозят наших граждан, детей без проверки навыков вождения в нашей стране. Это оборачивается тысячами трагедий. Количество ДТП с летальным исходом по вине мигрантов за год выросло на 24%. Больше 2000 аварий в крупных городах. Нельзя доверять жизни наших граждан плохо подготовленным водителям-иностранцам, склонным к агрессивному вождению», – заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». Кроме того, Слуцкий призвал перестать давать льготы мигрантам и «создавать возможности для захвата целых отраслей экономики», пишет источник. Глава партии отметил, что законопроект предполагает обязать уже получивших российские права таксистов-иностранцев сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года.

Источник приводит статистику: за 2023 год в РФ зарегистрировано 934 ДТП с участием иностранных таксистов – это 30,3% от всего количества инцидентов с легковыми такси. Водители признаны виновными в 58,9% этих ДТП.

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Источник: news.ru