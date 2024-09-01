Пожалуй, самое неприятное название автомобиля: поздравляем, у вас Chirey!
Хорошо известная в России марка Chery продает в Мексике свои автомобили под именем Chirey. На взгляд любого русскоязычного человека, такое название едва ли может представляться благозвучным и обладает не самыми приятными ассоциациями. Однако в Мексике таких ассоциаций, понятное дело, нет.
Источник, обративший внимание на это слегка комичное обстоятельство, указывает, что на такую «модификацию» своего бренда для рынка Мексики компания Chery Automobile пустилась с простой целью: избежать ассоциации со словом «Chevy» – сокращенным названием марки Chevrolet.
Интересно, что сокращение Chevy (то есть «Шеви») не является официальным. Более того, в 2010 году компания General Motors запретила своим сотрудникам сокращать Chevrolet до Chevy, потому что, по мнению маркетологов, это уменьшало узнаваемость марки. Но короткий вариант столь плотно вошел в обиход, что «вытравить» его, по всей видимости, не получилось совсем. По крайней мере, в Мексике.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Запах новой машины, chirey.mx