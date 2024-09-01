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Пожалуй, самое неприятное название автомобиля: поздравляем, у вас Chirey!

Китайская компания Chery Automobile продает в Мексике машины под маркой Chirey

Хорошо известная в России марка Chery продает в Мексике свои автомобили под именем Chirey. На взгляд любого русскоязычного человека, такое название едва ли может представляться благозвучным и обладает не самыми приятными ассоциациями. Однако в Мексике таких ассоциаций, понятное дело, нет.

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Так выглядит главная страница мексиканского сайта марки
Так выглядит главная страница мексиканского сайта марки

Источник, обративший внимание на это слегка комичное обстоятельство, указывает, что на такую «модификацию» своего бренда для рынка Мексики компания Chery Automobile пустилась с простой целью: избежать ассоциации со словом «Chevy» – сокращенным названием марки Chevrolet.

А это – представитель мексиканской линейки моделей, Chirey Tiggo 2 Pro
А это – представитель мексиканской линейки моделей, Chirey Tiggo 2 Pro

Интересно, что сокращение Chevy (то есть «Шеви») не является официальным. Более того, в 2010 году компания General Motors запретила своим сотрудникам сокращать Chevrolet до Chevy, потому что, по мнению маркетологов, это уменьшало узнаваемость марки. Но короткий вариант столь плотно вошел в обиход, что «вытравить» его, по всей видимости, не получилось совсем. По крайней мере, в Мексике.

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Источник: Запах новой машины, chirey.mx

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 528
01.09.2024
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