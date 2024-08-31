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Популярный в России премиальный китайский бренд выпустил доступный кроссовер

Voyah представил на автосалоне в Чэнду новейший кроссовер Voyah Courage

На днях, на автосалоне в Чэнду, компания Voyah представила свой новейший кроссовер Voyah Courage.

Voyah Courage
Voyah Courage

Сразу бросается в глаза его привлекательная цена: базовая комплектация обойдется покупателю в 209,8 тысяч юаней, что эквивалентно 2,5 миллионам рублей. Это делает Voyah Courage на несколько тысяч долларов дешевле популярного в России кроссовера Voyah Free.

Voyah Courage
Voyah Courage
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Но не стоит думать, что цена идет в ущерб характеристикам. Voyah Courage предлагает богатый выбор вариантов комплектации, включающий в себя различные силовые установки, системы безопасности и мультимедийные опции.

Voyah Courage
Voyah Courage

Эти гибриды признаны самыми популярными в России

Что касается силовой установки, то в базовой версии кроссовер оснащается электродвигателем мощностью 292 л. с. Более продвинутые версии могут похвастаться электродвигателем мощностью 313 л. с., а топовая версия – полноприводной системой с двумя двигателями мощностью 435 л. с.

Также производитель предлагает несколько вариантов тяговых батарей: емкостью 76,9, 77,3, 78,7 или 108,7 кВт·ч. Благодаря этому запас хода варьируется от 570 до 901 км.

Интерьер Voyah Courage
Интерьер Voyah Courage

Voyah Courage представляет собой стильный и современный кроссовер с яркой внешностью и роскошным интерьером.

Помимо полностью электрической версии, Voyah Courage получит и гибридную версию.

Интерьер Voyah Courage
Интерьер Voyah Courage

Что касается доступности на российском рынке, то пока официальной информации нет. Однако, учитывая, что Voyah планирует расширение на европейский рынок, вероятность появления Voyah Courage в России достаточно высока.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
31.08.2024
Фото:Autohome
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