Китайский рейтинг автомобилей 2024: многие лидеры доступны и в России

В рейтинг APEAL лучших автомобилей вошли Chery, Geely, Exeed и GAC

Китайское подразделение американского агентства J.D. Power опубликовало рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками (APEAL) за 2024 год. В этом списке оказались известные китайские бренды, такие как Chery, Geely, Exeed и GAC, которые также представлены на российском рынке.

Рейтинг составляется на основе опроса 32 728 владельцев новых бензиновых автомобилей и охватывает 221 модель от 48 брендов. Все машины были приобретены с июня 2023 года по март 2024-го.Опрос учитывает такие аспекты, как экстерьер, интерьер, производительность, безопасность и экономия топлива.

В премиум-сегменте китайские марки не попали в тройку лучших. Лидерами стали Porsche, BMW и Audi. Представители китайских марок не достигли высоких позиций и в массовом сегменте. Ведущую тройку укомплектовали FAW-Volkswagen (755), Buick (750) и Dongfeng Nissan (745).

Однако Chery выделяется среди китайских брендов, заняв пятую позицию. Худшие результаты продемонстрировали марки MG, Changan Oshan и FAW Bestune. Интересно, что высокие показатели расхода топлива у марки Tank существенно ухудшили ее общий рейтинг.

Самый высокий показатель APEAL в рейтинге среди китайских марок показала Chery с результатом 742 балла. В топ-5 также вошли Geely (741), Roewe (739), Exeed (737) и GAC (735).

Из моделей, представленных исключительно китайскими брендами, наибольшее внимание привлекли Geely Emgrand (он уже второй год подряд занимает первое место в категории доступных компактных седанов) и GAC GS3, признанный лучшим в сегменте компактных SUV. В этом же сегменте на втором и третьем местах Changan CS35 Plus и Haval M6 Plus.

Chery также продемонстрировала высокие результаты, но в категории среднеразмерных кроссоверов – с моделями Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro Max, занявшими первые места.

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Источник: «Китайские автомобили»