В Китае разрабатывают пикап нового поколения — все о дизайне новинки

Nissan ведет разработки нового среднеразмерного пикапа для авторынка Китая

Замеченная во время тестов на автотрассах Китая новая модель авто указывает на то, что китайские специалисты разрабатывают новое поколение среднеразмерного пикапа Navara. Но на текущем этапе о технических характеристиках новинки пока нет никакой подробной информации.

Текущая версия Nissan Navara D23 уже более 10 лет продается на авторынках различных стран.

Новая модель отличается более угловатым дизайном. У автомобиля большая решетка радиатора в виде сот с хромированной отделкой. Она соединяет многослойные светодиодные фары. Капот автомобиля выполнен в форме раковины, и у него массивный передний бампер.

Nissan Navara D23

Задняя часть пикапа дизайном напоминает новый Triton, включая обычный кузов, тисненную заднюю дверь и светодиодные задние фонари. Внутри обещают улучшенное пространство и современные технологии. Не исключено, что новинка получит большие экраны для мультимедийной системы.

Nissan Navara D23

Navara для китайского рынка будет построен на более широкой и комфортной платформе P20. Пикап будет оснащен различными вариантами силовых агрегатов, вполне вероятно, что он получит турбодизельный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 л мощностью 201 л.с. (150 кВт) и крутящим моментом 470 Нм.

В рамках соответствия экологическим нормам в планах Nissan представить версии пикапа с подключаемым гибридным и полностью электрическим приводом.

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Источник: carscoops.com