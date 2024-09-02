В Китае разрабатывают пикап нового поколения — все о дизайне новинки
Замеченная во время тестов на автотрассах Китая новая модель авто указывает на то, что китайские специалисты разрабатывают новое поколение среднеразмерного пикапа Navara. Но на текущем этапе о технических характеристиках новинки пока нет никакой подробной информации.
Текущая версия Nissan Navara D23 уже более 10 лет продается на авторынках различных стран.
Новая модель отличается более угловатым дизайном. У автомобиля большая решетка радиатора в виде сот с хромированной отделкой. Она соединяет многослойные светодиодные фары. Капот автомобиля выполнен в форме раковины, и у него массивный передний бампер.
Задняя часть пикапа дизайном напоминает новый Triton, включая обычный кузов, тисненную заднюю дверь и светодиодные задние фонари. Внутри обещают улучшенное пространство и современные технологии. Не исключено, что новинка получит большие экраны для мультимедийной системы.
Navara для китайского рынка будет построен на более широкой и комфортной платформе P20. Пикап будет оснащен различными вариантами силовых агрегатов, вполне вероятно, что он получит турбодизельный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 л мощностью 201 л.с. (150 кВт) и крутящим моментом 470 Нм.
В рамках соответствия экологическим нормам в планах Nissan представить версии пикапа с подключаемым гибридным и полностью электрическим приводом.
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Источник: carscoops.com