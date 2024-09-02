#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

В Китае разрабатывают пикап нового поколения — все о дизайне новинки

Nissan ведет разработки нового среднеразмерного пикапа для авторынка Китая

Замеченная во время тестов на автотрассах Китая новая модель авто указывает на то, что китайские специалисты разрабатывают новое поколение среднеразмерного пикапа Navara. Но на текущем этапе о технических характеристиках новинки пока нет никакой подробной информации.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

Текущая версия Nissan Navara D23 уже более 10 лет продается на авторынках различных стран.

Новая модель отличается более угловатым дизайном. У автомобиля большая решетка радиатора в виде сот с хромированной отделкой. Она соединяет многослойные светодиодные фары. Капот автомобиля выполнен в форме раковины, и у него массивный передний бампер.

Nissan Navara D23
Nissan Navara D23

Задняя часть пикапа дизайном напоминает новый Triton, включая обычный кузов, тисненную заднюю дверь и светодиодные задние фонари. Внутри обещают улучшенное пространство и современные технологии. Не исключено, что новинка получит большие экраны для мультимедийной системы.

Nissan Navara D23
Nissan Navara D23

Navara для китайского рынка будет построен на более широкой и комфортной платформе P20. Пикап будет оснащен различными вариантами силовых агрегатов, вполне вероятно, что он получит турбодизельный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 л мощностью 201 л.с. (150 кВт) и крутящим моментом 470 Нм.

В рамках соответствия экологическим нормам в планах Nissan представить версии пикапа с подключаемым гибридным и полностью электрическим приводом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: carscoops.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 206
02.09.2024
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Navara

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв