4,1 метра, 114 сил и запас хода 410 км: новый электрокар по цене Гранты

Компания Geely представила в Китае новый электрический хэтчбек Geome Xingyuan

Компания Geely готовит к выходу новый электрический хэтчбек Geome Xingyuan. Премьера автомобиля пройдет в Китае до конца года, его уже показали на официальных изображениях.

Geely Geome Xingyuan это полностью электрический хэтчбек длиной 4,1 метра с электромотором мощностью до 114 л. с. и запасом хода до 410 километров. Внешне он отличается округлыми формами, каплевидными фарами, утопленными дверными ручками и черной крышей.

Geely Geome Xingyuan

Внутри новинки цифровая приборная панель, мультируль, информационно-развлекательная система с большим центральным дисплеем и прочее.

В базе электрокар будет оснащен электродвигателем TZ160XS001 от GLB Power мощностью 78 л. с. Более мощная версия получит 114-сильный мотор TZ160XS002.

Интерьер Geely Geome Xingyuan

Geely Geome Xingyuan будет поставляться с двумя аккумуляторами производства CATL на выбор. В первом случае емкость батареи составит 30,12 кВт·ч, что обеспечит запас хода до 310 км по циклу CLTC, а во втором — 40,16 кВт·ч и 410 км соответственно.

В КНР Geely Geome Xingyuan начнут продавать в 2024 году по цене от 80 тыс. юаней или 961,2 тыс. рублей по текущему курсу.

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Источник: CarNewsChina