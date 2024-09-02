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Россиянам рассказали, когда авторынок достигнет значений начала 2022 года

Эксперт Горшков спрогнозировал рост продаж на авторынке РФ до 20% к концу года

По итогам второго полугодия 2024 года продажи новых автомобилей на авторынке России вырастут более чем на 20%, это будет сопоставимо с показателем начала 2022 года, тогда доля продаж новых авто достигала 22%. Таким прогнозом поделился заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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«Доля новых машин значительно превысит средние значения последних двух лет (15,5% в прошлом году и 12,5% – годом ранее). По итогам 2021 года новые авто занимали 21,8% в продажах на российском рынке», – подчеркнул эксперт.

Горшков подчеркнул, что банк прогнозирует рост продаж новых машин почти на треть в годовом выражении – до 1,4 млн. Этот показатель в два раза больше итогов 2022 года, но все равно он на 16% ниже уровня докризисного 2021 года, когда россияне приобрели порядка 1,7 млн легковых машин.

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После ухода в 2022 году западных автоконцернов Правительство РФ с целью стабилизации рынка легализовало параллельный импорт. При этом собственники заводов стали искать партнеров в Китае. Кроме того, перезапущены автозаводы, на которых налажен выпуск различных моделей. В экспертном сообществе убеждены, что эти тенденции указывают на восстановление авторынка России.

«Российский авторынок активно восстанавливается, его структура уже практически вернулась к уровню начала 2022 года. Подобную тенденцию мы видим и в кредитовании – к концу года почти половина сделок будет приходиться на новые машины. Драйверами их продаж будут выступать госпрограмма и дальнейшая экспансия китайских марок, которые продолжают усиливать свои позиции на российском рынке. По нашим оценкам, в 2024 году поставки машин из КНР вдвое превысят прошлогодние значения и достигнут 1 млн автомобилей», – объясняет специалист.

Росту продаж способствуют также совместные программы банков и автопроизводителей, подытожил Горшков.

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Источник: РБК

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 451
02.09.2024
Фото:Depositphotos
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