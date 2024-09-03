Машины из кортежа кандидата в президенты США попали в аварию
Несколько автомобилей из кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца накануне попал в дорожно-транспортное происшествие. Колонна автомобилей с политиками направлялась на предвыборное мероприятие в город Милуоки штата Висконсин. В результате аварии пострадали несколько человек, они получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишут американские таблоиды.
«Автомобили, сопровождавшие кортеж губернатора Миннесоты Тима Уолца, столкнулись в понедельник, когда кандидат на пост вице-президента от Демократической партии направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки», – пишут газеты США.
В частности, в микроавтобусе, попавшем в аварию, находились представители СМИ, сопровождающие Уолца в поездке. У них зафиксированы ушибы и ссадины, один из журналистов получил сотрясение мозга, а у сотрудника избирательного штаба сломана рука.
Что касается автомобиля, в котором ехали непосредственно губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, он не попал в аварию и продолжил движение.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, вице-президент Камала Харрис представляет демократическую партию, Дональд Трамп выдвигается от республиканской партии.
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Источник: thehill.com