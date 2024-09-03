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Оптимизация: почти 650 тыс. сотрудников автоконцерна могут остаться без работы

Volkswagen может закрыть заводы в Германии спустя 87 лет истории автоконцерна

Руководство немецкого автоконцерна Volkswagen всерьез рассматривает возможность закрытия всех заводов в Германии. Новость об этом появилась в зарубежных СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

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По словам главы рабочего совета Volkswagen Даниэлы Кавалло, основной бренд, выпускающий модели Golf и Tiguan, может стать убыточным. Компания планирует закрыть один завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в ФРГ.

Кроме того, руководство компании в настоящее время предпринимает усилия по расторжению заключенного ранее соглашения с профсоюзами о сохранении рабочих мест до 2029 года. Если это удастся, впервые за свою 87-летнюю историю в Германии, заводы знаменитого бренда закроются.

«Экономическая ситуация стала еще более жесткой, и в Европу приходят новые игроки. Германия как место ведения бизнеса все больше отстает в плане конкурентоспособности», – заявил главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюме.

Отмечается, что в Volkswagen порядка 650 тыс. работников по всему миру, причем почти 300 тыс. трудятся в самой Германии.

Напомним, принадлежащий российской компании АГР бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге в июле 2024 года наладил серийное производство автомобилей.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 429
03.09.2024
Фото:freepik / freepik
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