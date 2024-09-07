Водителям рассказали, как снизить стресс за рулем после отпускной паузы
Врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил, что многие россияне испытывают тревогу перед вождением после длительного летнего отпуска, опасаясь утраты навыков управления автомобилем. Из-за этого водители нередко откладывают возвращение за руль.
С началом осени дорожная обстановка усложняется, так как многие возвращаются с отпусков. Если перерыв в вождении был продолжительным, садясь за руль автомобилист может испытывать стресс после расслабленного состояния в отпуске. В связи с этим Фомин советует подготовиться к возвращению на дорогу.
По словам специалиста, перед первой поездкой лучше провести некоторое время за рулем на спокойных участках дороги. Это поможет активизировать мышечную память и восстановить уверенность в своих навыках.
Также важно следить за собственными ощущениями во время поездки, обращая внимание на то, насколько уверенно получается держать руль и в целом управлять автомобилем.
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Источник: «Газета.Ru»