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Крутой 354-сильный модернизированный внедорожник преодолеет любое бездорожье

Внедорожник Tank 500 после модернизации получил в России экстремальную версию

Внедорожник Tank 500 Arctic Trucks AT35 способен преодолеть любое бездорожье, благодаря улучшенным техническим и внедорожным функциям. Испытания автомобиля проходили на Кольском полуострове.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

Модернизированный внедорожник вышел на новый уровень по своему функционалу, особенно в сочетании с мощным двигателем V6 на 354 л.с. Увеличенный дорожный просвет до 279 мм и мощные 35-дюймовые шины позволят внедорожнику проехать и по заснеженным горным дорогам, и по песчаным дюнам, и каменистым тропам. А усиленная подвеска с лифтом и широким диапазоном регулировки жесткости амортизаторов обеспечивает максимальный уровень безопасности, комфорта и плавности хода.

Tank 500 Arctic Trucks AT35
Tank 500 Arctic Trucks AT35

Продажи Tank 500 AT35 стартуют по всей России, базовая стоимость модификации составляет 1,35 млн. рублей, а цена готового Arctic Trucks AT35 стартует от 7,849 млн. рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: arctictrucks.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Arctic Trucks
Количество просмотров 1001
03.09.2024
Фото:Arctic Trucks
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