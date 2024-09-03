Крутой 354-сильный модернизированный внедорожник преодолеет любое бездорожье

Внедорожник Tank 500 после модернизации получил в России экстремальную версию

Внедорожник Tank 500 Arctic Trucks AT35 способен преодолеть любое бездорожье, благодаря улучшенным техническим и внедорожным функциям. Испытания автомобиля проходили на Кольском полуострове.

Модернизированный внедорожник вышел на новый уровень по своему функционалу, особенно в сочетании с мощным двигателем V6 на 354 л.с. Увеличенный дорожный просвет до 279 мм и мощные 35-дюймовые шины позволят внедорожнику проехать и по заснеженным горным дорогам, и по песчаным дюнам, и каменистым тропам. А усиленная подвеска с лифтом и широким диапазоном регулировки жесткости амортизаторов обеспечивает максимальный уровень безопасности, комфорта и плавности хода.

Tank 500 Arctic Trucks AT35

Продажи Tank 500 AT35 стартуют по всей России, базовая стоимость модификации составляет 1,35 млн. рублей, а цена готового Arctic Trucks AT35 стартует от 7,849 млн. рублей.

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Источник: arctictrucks.ru